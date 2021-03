ROMANO: “Realmente me sorprende que Corradi desconozca la competencia del municipio”

“Es incomprensible, que se pretenda politizar un tema tan sensible como éste”, reclamó Romano, “el doctor Corradi deslindó la responsabilidad en el Gobierno provincial apuntando que debería tomar medidas dado que es un tema de salud pública, porque son cadáveres, realmente me sorprende que el funcionario desconozca que la municipalidad, es quien tiene la competencia de habilitar a los comercios en la ciudad”, aclarando que “si por las circunstancias del uso y/o rubro se requiere intervención de otra entidad eso no escapa a la obligación del municipio a habilitarlo”.

El edil de FORJA, aclaró que “si la empresa funeraria Ramón Oviedo, tenía deposito debía estar habilitado, por la municipalidad y sí el mismo se encuentra funcionando bajo la clandestinidad, está claro que es el municipio quien debería clausurar/ multar/ habilitar, según corresponda”.

En la denuncia aportada por Sandra Sena, la vecina argumenta que “Angel Oviedo nunca mostró ninguna habilitación sanitaria, ni de la Municipalidad, como cualquier comercio tiene obligación de exhibir. Resulta difícil creer que un lugar así, un cementerio precario e improvisado en pleno centro de la ciudad, haya sido habilitado”.

Para finalizar Romano, insistió en que “no puede ser que cada vez que haya cuestiones en donde se pone en tela de juicio, la competencia del municipio, lo primero que realizan los funcionarios es evitar comprometerse con lo que les corresponde, desde nuestro bloque evaluaremos los pasos a seguir y si es necesario vamos a convocar al Dr Lucas Corradi para dé explicaciones en el Concejo Deliberante”.

Fuente: secretaría de medios.