LA MUNICIPALIDAD TRABAJA PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD PARA LA TERAPIA ASISTIDA CON PERROS

Durante el encuentro “se estuvo trabajando en el protocolo que se va a utilizar en el dispositivo que se lleva adelante en el centro para niños y niñas con autismo y otros diagnósticos, de Terapia Asistida con Perros (TAP), así como las actividades que se realizan, que son muy importantes para muchas familias que han encontrado en esta propuesta, un aporte a la salud mental y a la calidad de vida de sus hijos e hijas” explicó Sabrina Marcucci.

En ese sentido, la secretaria municipal explicó que “estamos trabajando con cada uno de los equipos de los centros comunitarios, para lograr su reapertura, que va a ser progresiva a lo largo del mes de abril. Principalmente, abordamos este tema, así como las necesidades que tienen estos centros para llevar adelante su trabajo”.

Por su parte, la coordinadora de Epidemiología, Adriana Basombrío destacó que en el Centro Comunitario, donde funciona la terapia asistida por perros, “concurren niños, niñas y adolescentes con diferentes situaciones vinculadas al autismo. Allí se brinda atención psicológica, contención, talleres, cuidado particular a cada niño, niña y/o adolescente, según su necesidad”.

“La licenciada Constanza Canno y parte de su equipo nos brindaron información detallada sobre las actividades llevadas a cabo en este espacio y pudimos recorrer las instalaciones. Este Centro no ha podido volver a trabajar desde que comenzó la pandemia, dadas las características específicas de la población que atienden. Por este motivo, es fundamental poder establecer un protocolo de prevención que permita re iniciar progresivamente las acciones” explicó Basombrío, quien señaló que a partir de esta visita in situ, “incorporamos al protocolo de funcionamiento párrafos específicos para esta actividad, tan necesaria para la comunidad”.