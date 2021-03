LA MUNICIPALIDAD REALIZA LOS PREPARATIVOS PARA LA VIGILIA DEL 2 DE ABRIL

El eje de la reunión estuvo en cuidar y respetar las medidas de prevención en el marco de la pandemia “para evitar que haya una aglomeración de personas que no nos permita hacer la Vigilia. para cuidar a los ex combatientes de Malvinas, les pedimos a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, que acompañen la Vigilia desde sus casas. Que puedan seguir este encuentro desde las redes, embanderando sus casas y haciendo sonar el himno nacional o el himno de Malvinas, como lo hicimos el año pasado” expresó Walter Batista, coordinador de Malvinas de la Municipalidad de Ushuaia.

Este año, la Vigilia se realizará en un espacio asignado al aire libre, en la Plaza de Malvinas, con capacidad limitada de personas, que podrán ingresar al espacio asignado, manteniendo el distanciamiento solidario y utilizando barbijo, de acuerdo a los permisos habilitados por los protocolos de prevención del COVID19 para eventos al aire libre. Habrá un dispositivo montado en el lugar para cuidar los ingresos y facilitar alcohol desinfectante a los que participen del evento.

“Le pedimos mucha responsabilidad a los vecinos y vecinas, para que podamos realizar esta vigilia cuidándonos. Sabemos que hay muchas ganas de participar desde la presencialidad, pero la pandemia todavía no terminó y muchos de los ex combatientes, son personas de riesgo. Por lo que este año, les pedimos a todos que nos acompañen desde los vehículos con banderas argentinas o desde sus casas, haciéndose presentes por medio de las redes sociales y embanderando sus domicilios. Ese es el mejor homenaje que podemos hacer a nuestros ex combatientes”, explicó Bastista.

“Este año, la vigilia no tendrá la carpa montada, ni habrá tampoco espectáculos en vivo, ni se servirá chocolate caliente, como ya es habitual en esta conmemoración. Esperamos que el próximo año, podamos hacerlo” finalizó Batista.

Por último, la subsecretaria en Relaciones Internacionales, Asuntos Antárticos y Malvinas, Cecilia Fiocchi expresó que “todavía quedan aspectos por definir, en función de cómo se establezca el nuevo protocolo sanitario para eventos al aire libre. A partir de esta información, se resolverá la capacidad máxima permitida para la Vigilia. La prioridad que nos pide siempre el intendente Walter Vuoto, es cuidar la vida de nuestros vecinos y vecinas y más cuando se trata de los ex combatientes y sus familias. Con la colaboración de todos y de todas, vamos a poder hacer una Vigilia presencial cuidada y el próximo año, una vez superada esta situación, se volverán a abrir las puertas para todos los vecinos y vecinas”.