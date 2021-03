LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA PARTICIPÓ DE UNA NUEVA ENTREGA DE VIVIENDAS PROCREAR

Participaron de forma remota desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación; Luciano Scatolini, secretario de Desarrollo Territorial; Juan Pablo Negro, director nacional de Proyectos urbanísticos y habitacionales; Juan Ignacio Duarte, director nacional de Acceso al suelo.

Cabe mencionar que durante la gestión del presidente Alberto Fernández no solo comenzó la entrega de viviendas del PROCREAR en Ushuaia luego de cuatro años de espera para los beneficiarios, sino que además el intendente Walter Vuoto acordó con el Ejecutivo nacional la cogestión de la Municipalidad para la entrega de otras 400 unidades habitacionales, entre otros acuerdos para generar respuestas a la demanda habitacional.

La secretaria Henriques Sanches sostuvo que “fue un momento de muchísima felicidad que compartimos con estas cuatro nuevas familias que recibieron la llave de su vivienda propia”.

La funcionaria recordó que “estas familias están desde el 2018 tramitando este crédito y hacerles entrega de esta vivienda es importantísimo”, y enfatizó que “todas las políticas que se están llevando adelante desde el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner son para darle viviendas de calidad a las familias argentinas”.

Aseveró que “la crisis de demanda habitacional que atravesamos fue generada por decisiones erróneas del pasado, que las venimos revirtiendo desde diciembre del 2015, trabajando con la gente para ponernos al día y saldar deudas históricas”. Y añadió que “en este sentido estamos trabajando con la urbanización General San Martín, de la que vamos a entregar otros 30 lotes, a lo que se suma la cogestión entre la Municipalidad, el Gobierno nacional y el Banco Hipotecario para la entrega de viviendas en una nueva etapa del PROCREAR que ya pusimos en marcha”.

Por último, Henriques Sanches afirmó que “vamos a trabajar para que cada uno de los fueguinos y de las fueguinas tengan su lote y su vivienda”.

El titular de ANSES, César Colantonio, dijo a su vez que “siempre es emocionante entregarle a la gente una vivienda porque le cambia la vida, y es muy gratificante”.

Valoró el trabajo en conjunto con la Municipalidad, ya que “de esta manera culmina un proyecto que arrancó hace unos ocho años con Walter Vuoto como concejal y Matías Rodríguez a cargo de la ANSES. En aquella etapa arrancamos con los dibujos de este barrio y hoy se está culminando con la entrega y con la participación de la propia ciudad”.

Por su parte, la diputada nacional Carolina Yutrovic también destacó la importancia de “un Estado presente, que se comprometió con Tierra del Fuego para otorgar estas viviendas y lo está haciendo”.

La parlamentaria resaltó que “ahora el PROCREAR va a tener una nueva impronta ya que va a estar involucrada la Municipalidad de Ushuaia en la cogestión del programa, gracias al intendente Walter Vuoto que gestionó esa posibilidad ante el Gobierno nacional”.

También destacó que la “nueva línea de créditos ahora contemplará el poder adquisitivo de las familias, ya que el porcentaje de aumento de las cuotas no podrá ser mayor al del incremento de los salarios, lo que no ocurrió con el gobierno de Mauricio Macri generando muchos problemas a los beneficiarios”.

Por último, la subsecretaria de Vivienda, Yanira Martínez expresó estar “muy contenta por ver materializado el sueño de estas familias”.

Resaltó que “ahora iniciamos una nueva etapa con las inscripciones para las primeras 65 unidades habitacionales, y seguiremos avanzando a medida que se vayan finalizando las obras”.