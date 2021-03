En primera persona Ser mujer en el sector estacionero: Los desafíos y cambios que se han generado en un rubro dominado por hombres

Ya no es materia de discusión que existe una diferenciación de alcances a puestos jerárquicos entre varones y mujeres, inclusive una brecha salarial por ocupar los mismos cargos entre unas y otros, además de tareas domésticas (y de cuidado) que coartan las carreras profesionales de ellas.

En todo el mundo, sobre todo en los países más desarrollados, se están desplegando campañas para que estas desigualdades desaparezcan.

Justamente hoy, 8 de marzo, se conmemora el día en que fueron asesinadas 129 mujeres en el marco de una protesta en una fábrica textil de Nueva York contra de los bajos salarios. El reclamo tenía que ver con que ellas cobraban menos de la mitad de lo que percibían los hombres por la misma tarea.

En homenaje, surtidores.com.ar entrevistó a gerentas, jefas y directivas del sector petrolero y estacionero sobre cómo fue su recorrido en el rubro y con qué se encontraron en sus años de trayectoria.

Voces en primera persona: Testimonios

“Es Valeria, no un señor” – Valeria Cabrera, Gerente de Planta de Lubricantes de Raízen Argentina

Surtidores: ¿Las mujeres les están dando al sector un aporte especial? ¿Pueden ejercer las mismas labores que los hombres?

Cabrera: Creo que mi caso es un buen ejemplo del terreno que hemos ganando las mujeres para ponernos a la par de los hombres y cumplir exitosamente las labores que históricamente se reservaban para el género masculino.

Por otro lado, algo muy interesante, es como a partir de las diferencias en nuestra forma de pensar y sentir, podemos aportar puntos de vistas muy distintos, ni mejores ni peores, enriqueciendo cualquier discusión y generando ideas innovadoras, que sin esta diversidad, podrían no haberse dado.

Yo lidero un equipo formado mayoritariamente por hombres, una Planta que produce y despacha los lubricantes de Shell (como Helix, Rimula, Advanced y otras grasas y especialidades), y que en los últimos tiempos ha incorporado un buen número de mujeres en áreas netamente operativas. El resultado de esta experiencia no hace más que confirmar lo positivo de esta diversidad.

Particularmente me siento muy respetada y reconocida por lo que hago, como también muy orgullosa de ser parte de este proceso de cambio con gran impacto en la vida profesional y personal de mucha gente.

No obstante ¿deberían cambiar cosas para que las mujeres puedan desarrollarse igual que los hombres?

El primer cambio que tiene que existir, es el cambio interno, donde como mujeres nos tenemos que posicionar y vernos en el lugar donde queremos estar, derribando los preconceptos y dejando de asumir que hay tareas inflexiblemente definidas para un género u otro. Pero con eso solo no alcanza, ya que es un proceso que toma tiempo e involucra muchas partes.

En lo que al mundo laboral se refiere, una parte muy importante son las empresas, y sin duda la implementación de políticas, como por ejemplo ampliar la licencia por paternidad o la posibilidad de hacer teletrabajo, que impulsan este proceso de cambio.

Todavía hay estereotipos muy marcados, que seguramente, a medida que la posibilidad de hacer todo tipo tareas, sin importar el género, vaya afianzándose, irán desapareciendo. Recuerdo hace no mucho tiempo, en una recorrida por planta, la persona que me acompañaba, me observaba curiosamente, hasta que finalmente me confesó su sorpresa, ya que según me dijo esperaba encontrarse con un “señor mayor y con cara de malo”…

“La cuenta pendiente” María José Salomone, Licenciada en Comunicación Institucional, ex Directora de Prensa y actual Gerenta General de FECAC.

¿Las mujeres les están dando al sector un aporte especial? ¿Pueden ejercer las mismas labores que los hombres?

Desde el lugar que ocupo puedo ver cómo año tras año se van sumando de a poco las mujeres a las actividades que realizamos en la Federación. Es un proceso que intentamos fomentar acá porque sabemos que detrás que cada estación y playa de estacionamiento hay muchas mujeres trabajando en distintos puestos. Festejo que esto suceda, porque desde lo personal las veo gestionando y trabajando sin distinción de género y creo que aportan un valor fundamental y una energía diferente.

Las Estaciones de Servicio son en su mayoría PyMes familiares que a lo largo del tiempo fueron dirigidas por hombres; hoy eso está cambiando y las mujeres de las nuevas generaciones se hacen cargo del negocio, se capacitan para innovar y trabajan a la par de su padres y abuelos para fortalecer los emprendimientos.

¿Deberían cambiar cosas para que las mujeres puedan desarrollarse igual que los hombres?

Creo que la paridad de género poco a poco va a instaurarse, es una cuenta pendiente que tenemos como sociedad. El trabajo de las mujeres viene visibilizándose en los últimos años, las mujeres estamos empoderadas y convencidas de lo que podemos lograr. El conflicto trabajo-vida personal solía considerarse un problema fundamentalmente femenino, pero hay que romper con el mito de las limitaciones por género. Soy una convencida de que los equipos conformados por hombres y mujeres son más productivos, cada uno desde su lugar puede aportar cosas interesantes. Las mujeres somos excelentes administradoras de tiempo y de recursos, este diferencial es imprescindible en las empresas.

“Se están equiparando las cosas” – Lucila Caferatta, representante comercial de Área Metropolitana de Puma

¿Las mujeres les están dando al sector un aporte especial? ¿Pueden ejercer las mismas labores que los hombres?

No sé si un aporte especial, quizás otra mirada ante determinados temas. Creo que tanto mujeres como hombres podemos tener las capacidades profesionales para desempeñarnos en los distintos puestos laborales. Dentro del sector, las mujeres venimos demostrando estar a la par de los hombres. Considero que tiene que ver más con una cuestión de formación y aptitudes frente al escenario laboral que un tema de género.

No obstante ¿deberían cambiar cosas para que las mujeres puedan desarrollarse igual que los hombres?

Creo que es un cambio que ya se está dando a nivel sociedad, ya hoy en día la casa, la crianza de los hijos y demás tareas que anteriormente eran propias de las mujeres están siendo compartidas, lo que permite a la mujer desarrollarse laboralmente.

“Hay una tendencia de subestimar a la mujer en este rubro” – Ana Boccardo, gerenta administrativa es de la Estación de Servicio (Axion) ATALAYA S.R.L., Leónes, Córdoba

¿Las mujeres les están dando al sector un aporte especial? ¿Pueden ejercer las mismas labores que los hombres?

Mi trabajo en muchas situaciones me dio muchas satisfacciones, más allá de que eso depende de los intereses y de las capacidades personales, como ser parte de la primera comisión de la FECAC donde se incluyeron a tres mujeres y tuve el honor de ser una de ellas.

El darnos visibilidad es un avance para la mujer en la profesión, para saber que estamos siendo más valoradas y se puedan ir abriendo caminos para las generaciones que nos precedan.

Creo que en este rubro las mujeres somos complementarias, no se trata de un género o el otro. Pero sí aportamos una mirada distinta, una forma diferente de relacionarnos con clientes o empleados, como también hay cuestiones donde los hombres tienen mayor facilidad para transportar cosas pesadas que por ahí a una mujer le es más complicado.

Incorporar mujeres siempre es positivo, no sólo por una cuestión de igualdad sino porque damos otra imagen. Las mujeres aportan un enfoque interesante como puede ser a la hora en armar las listas de compra de los productos para la venta al público, la manera de encarar un problema o de dirigirse a terceros.

¿Deberían cambiar cosas para que las mujeres puedan desarrollarse igual que los hombres?

Creo que el camino de la mujer siempre es más difícil que el del hombre, sobre todo en este rubro tan machista.

Hace 10 años que trabajo en la Estación de Servicio. Empecé como cadete, pasé a ser encargada y hoy soy gerenta. Me llevó mucho esfuerzo llegar acá. Al principio cuesta mucho hacerse respetar, hacerse escuchar y poder formar parte de la toma de decisiones.

Hay una tendencia de subestimar a la mujer en este rubro. Hay que pagar un derecho de piso y demostrar lo que una sabe hacer o potencialmente puede hacer por sus capacidades, cosa que para los hombres es mucho más fácil.

Lo que tiene este trabajo es que además de ser muy demandante, donde tenemos que hacer de todo, tenemos que ocuparnos de nuestros hijos, nuestras labores diarias y a veces cumplir a todos los mandatos sociales no es sencillo. Pero en mi caso tengo una familia por detrás que me acompaña, ayuda y me hace el aguante cuando tengo que venir un sábado a las 3 de la mañana porque algo se rompió y necesitan tu ayuda y hay que estar”

“Visibilizar el tema” – Directivas de la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior (FAENI)

¿Qué destaca a las mujeres de Faeni, cómo se definirían?

Las mujeres de FAENI, representamos a estacioneras, RRHH y asesoras profesionales. Tenemos la virtud de avanzar y sortear todas las dificultades que se presentan en el trabajo cotidiano. Somos emprendedoras y valientes y compatibilizamos nuestras tareas hogareñas con las profesionales en lo que es una orquesta casi perfecta.

Nos destacamos por nuestra firmeza, elocuencia y empatía. Encaramos nuestra actividad anhelando el éxito y no paramos hasta lograrlo. Trabajamos mancomunadamente con nuestros pares, los hombres, y creemos que entre todos podemos lograr las metas propuestas.

¿Cómo viven la lucha que realizan las mujeres y por la que hoy se conmemora el 8M?

Como mujeres luchamos por la igualdad y la equidad desde nuestro lugar, contra la violencia de género, visibilizando el tema. En nuestra tarea diaria vamos por los acuerdos y consensos necesarios para lograr avances en lo que emprendemos y conjuntamente poder ver el crecimiento de nuestros colaboradores. No sentimos que tengamos que diferenciarnos de los hombres, nos complementamos.

¿Qué hechos o circunstancias deben cambiar aún en esta lucha de cada día?

Los números de hechos de violencia de género nos interpelan. La forma de colaborar desde nuestro lugar es ayudar a que se conozca esta problemática y que se visibilice. Es un tema muy importante por el que tenemos que seguir trabajando.

Cada día debemos aportar nuestro granito de arena en el trabajo por los derechos, por la igualdad y la equidad. Trabajo que tiene que ser hecho en conjunto y sin bajar los brazos, evitando la discriminación en todos los ámbitos.

Las mujeres de FAENI somos fuertes, decididas, comprometidas y virtuosas. Trabajamos en armonía y con objetivos comunes.

“No es un rubro donde se pueda mostrar la ternura” –Liliana Farrusquia, socia gerente de la Estación de Servicio La Puntilla, de Lujan de Cuyo, Mendoza

¿Las mujeres les están dando al sector un aporte especial? ¿Pueden ejercer las mismas labores que los hombres?

En mi caso yo heredé la empresa, soy hija de uno de sus socios fundadores.

Por supuesto que las mujeres pueden desempeñar las mismas funciones que los hombres, a nivel de inteligencia no hay diferencia. Pero es un sector esencialmente masculino, que al principio fue dominado por los hombres, pero que ahora, con toda la movida femenina se ha normalizado.

Por ahí en algunas funciones donde se necesite hacer fuerza es necesario que te secunde un caballero.

¿Deberían cambiar cosas para que las mujeres puedan desarrollarse igual que los hombres?

Hubo un tiempo en el que hubo bastante reticencia en que se incorporaran opiniones del punto de vista femenino, cosa que ahora se está dejando de ver.

Te respetan igual que a un hombre si das directivas claras y concisas. No es un rubro donde se pueda mostrar la ternura y ese tipo de cosas típicamente femenina.

“Buenos principios” – Daniela Nizzola, jefa de una Estación de Servicio Puma

Las mujeres podemos hacer las mismas labores que los hombres e inclusive más. Cada vez más mujeres lideran Estaciones de Servicio. Quizás esto antes era poco común, pero es que le damos un aporte quizás más detallista en comparación a la visión masculina.

En nuestra compañía tanto los hombres como las mujeres nos desarrollamos de la misma forma. Por suerte no necesitamos generar cambios para que eso suceda. Al contrario, siento que somos valoradas y que tenemos la libertad suficiente para ejercer nuestros roles indiferentemente del género. Estoy orgullosa de poder trabajar en una compañía donde no se tengan que cambiar las cosas para que la mujer pueda desarrollarse.

“Igualdad de género”- Estacioneras de YPF de Mendoza

¿Las mujeres pueden ejercer las mismas labores que los hombres?

En nuestro caso, esta es una empresa familiar, qué está administrada por 3 mujeres: Silvina, Laura y María.

Cada una encargada de un área específica, pero siempre las 3 en conocimiento y coordinación general de la estación.

Hacen 5 años, quedamos sólo mujeres al fallecer nuestro padre en la administración del negocio y no encontramos ninguna dificultad que no pudiéramos enfrentar siendo mujeres.

Creemos que no ha existido diferencia alguna entre hombre o mujer, pensamos que poseemos igual capacidad.

La actitud, responsabilidad, liderazgo, esfuerzo y demás, no diferencia al hombre de la mujer.