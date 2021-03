“ELLAS MUEVEN EL MUNDO”: El Concejal Javier Calisaya participó del debate en Comisión de la Legislatura fueguina

“Tuve el honor de ser invitado a participar de la Comisión” relató el Edil, “lo cual hice vía Zoom, primero en carácter de militante del movimiento nacional, popular, democrático y feminista. Pertenezco a un partido –Nuevo Encuentro- cuyos dos órganos de gobierno son encabezados por dos compañeras: Verónica Portillo y Elida Rechi. Pero también en carácter de miembro del Concejo Deliberante de Río Grande, habiendo presentado en 2020 un proyecto de Ordenanza sobre la misma materia”. Seguido, Calisaya celebró “que se estén debatiendo estas iniciativas, las cuales cuentan con el impulso de nuestro Presidente Alberto Fernández como de nuestro Gobernador Gustavo Melella y que –lo más importante- representan la lucha del movimiento de mujeres, disidencias y diversidades, que de un tiempo a esta parte han ganado el espacio público instalando la reivindicación en la agenda social contemporánea, por equidad en la distribución del poder, en contra de la discriminación y la violencia, la cual a esta altura del proceso ya reconocemos sin vacilaciones como una conquista”. Asimismo, el Concejal riograndense mencionó que “el aporte más importante que podemos hacer, en términos prácticos y sin desmedro de la autonomía de la Legislatura para hacer las leyes que la Constitución le encomienda, es que debemos cuidar que la paridad de géneros no se asegure solamente en las listas electorales sino también en la conformación efectiva del Cuerpo que resulte de la aplicación de la reforma”. Calisaya explicó que “somos parte de un proyecto de liberación que tiene más de cinco siglos de vigencia, y en el camino hemos ido sacando sectores y grupos sociales de las tinieblas donde reinan el abuso, la exclusión, la estigmatización y diferentes formas de violencias. En una época logramos la abolición de la esclavitud, luego los derechos de la clase trabajadora, el voto femenino, leyes laborales igualitarias para trabajadores y trabajadoras agrarias y de casas particulares, derechos matrimoniales igualitarios para las personas de todas las orientaciones sexuales, y en el mismo recorrido toca en este tiempo igualar en derechos, en oportunidades, en participación efectiva, en poder –en suma- a las mujeres”. Resumiendo, el Edil de Nuevo Encuentro expresó que “el concepto de paridad desdibuja los géneros ya que, a diferencia del cupo femenino, iguala y nos pone en situación de ‘pares’; entonces ya no hay lugar para especulaciones ni mezquindades, siendo inadecuado que los varones tengamos miedo a perder derechos. Se trata de leer correctamente el proceso histórico, en tiempo real, y de asumir que la colectiva trans feminista ha ganado una batalla cultural, lo cual debemos acompañar siendo permeables a las transformaciones normativas que lo reflejen. No se va a detener el mundo porque tal o cual varón sea desplazado en una hipotética ubicación en una lista. Todo lo contrario: ELLAS MUEVEN EL MUNDO” concluyó.