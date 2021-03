EL MUNICIPIO DE USHUAIA CONMEMORARÁ EL DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA, POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA

La secretaria de Políticas Sociales, Sabrina Marcucci, manifestó que “el objetivo de la agenda tiene que ver con seguir levantando las banderas de la memoria, la verdad y la justicia, y con el claro objetivo de marcar un eje transversal respecto a las políticas de derechos humanos”,En esa línea, mencionó que “no solo buscamos resignificar en forma permanente la memoria, sino también cómo vamos interpelando a las distintas generaciones sobre la importancia de seguir levantando las banderas de los derechos humanos”.Sobre las actividades detalló que este martes 23 de marzo “se realizará el tradicional festival del CePLA-El Palomar denominado ‘Sigamos construyendo la memoria colectiva’, en el que a través de distintas expresiones artísticas buscamos resignificar los derechos humanos en una fecha tan importante”.Desde las 16, en Pablo Imboden 1140 del barrio 245 Viviendas, habrá presentaciones artísticas, teatrales y musicales.También el 23 de marzo, desde las 15 y en la Sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura, tendrá lugar “Diálogos de la Memoria”. La actividad consiste en una charla virtual guiada por la ex Escuela de Mecánica de la Armada, símbolo del terrorismo de Estado hoy convertido en el Museo Sitio de Memoria ESMA.Marcucci señaló al respecto que “esto forma parte de una serie de trabajos que venimos realizando junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación”, y agregó que “es muy importante contar con esta posibilidad de dar a conocer a la comunidad de Ushuaia este espacio que nos duele tanto, y que fue tan importante recuperar para la historia de los y las argentinas”.La funcionaria mencionó que el 24 de marzo desde las 16, junto a la Biblioteca Popular Anahí Lazzaroni del Centro Comunitario del barrio Bahía Golondrina, “vamos a realizar un reconocimiento a los autores y las autoras que fueron censurados en la última dictadura, con el objeto de generar un espacio de intercambio bajo el lema ‘Prohibido no leer’”.Será en el marco de la Muestra de Libros Prohibidos por la Dictadura Cívico-Militar, y también habrá un homenaje a poetas desaparecidos.Finalmente, Marcucci mencionó que desde el área de Derechos Humanos del Municipio “vamos a tomar parte el 24 de marzo de ‘Plantamos Memoria’, la actividad organizada por Abuelas de Plaza de Mayo”, en la que se plantarán 30.000 árboles en toda la Argentina.“Estaremos junto al área de Medio Ambiente del Municipio, a Parques Nacionales y a la Universidad de Tierra del Fuego acompañando a las Abuelas en esta plantación que se realizará en la Reserva Natural Urbana Bahía Encerrada y en el Paseo de las Rosas”, informó.“Es una agenda que no solo conmemora esa fecha tan oscura sino que también apunta a seguir fortaleciendo los derechos humanos como una política de Estado, en este caso municipal”, concluyó la secretaria de Políticas Sociales, Sanitarios y Derechos Humanos del Municipio.Actividades para el 23 y el 24 de marzo

