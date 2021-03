A PESAR DEL PARO DE SUTEF HOY SE DIO INICIO AL CICLO LECTIVO 2021 EN TIERRA DEL FUEGO

“Hoy iniciamos después de mucho tiempo esta presencialidad que añorábamos y que va a tener que ser de este modo, progresivo y cuidado tal como lo establecimos desde el Gobierno provincial en acuerdo con las instituciones”, destacó la Ministra.

Cabe señalar que quienes comenzaron con la presencialidad este lunes 1º de marzo de manera progresiva son los estudiantes de 6º o 7º año del secundario Cohorte 2020, siendo un total de 3.500 estudiantes de colegios estatales y 2.500 de colegios privados, de un total de 44 mil del nivel obligatorio.

“Nos alegra ver a los chicos y a las chicas en las aulas, alrededor de 6 mil estudiantes están retornando a la presencialidad en horario reducido, en grupos alternados, con sus docentes y personal de maestranza, como ocurre en este Colegio Sábato” destacó Cubino y agregó que “damos inicio aquí al ciclo escolar 2021, en un contexto diferente pero con muchas ganas y eso es lo que estamos viendo en el personal. Nos alegra que vuelvan a encontrarse y que estén ocupados en la tarea que nos convoca, que es garantizar el derecho a la educación a niños, niñas, adolescentes y jóvenes”.

En tanto, en la ciudad de Río Grande, el secretario de Educación, Pablo López Silva, también estuvo recorriendo los establecimientos educativos secundarios.

“La idea es acercarnos a todos los colegios secundarios donde estaba previsto el inicio del ciclo escolar a partir de hoy, sobre todo en este caso para los alumnos de 6to de la cohorte 2020. Pasar por las instituciones, saludar a los directivos, ponernos a su disposición, charlar con los alumnos y docentes”, mencionó el Secretario.

“Hemos armado como esquema grupos reducidos de no más de 12 alumnos por aula, donde los cursos se desdoblaron divididos por semana” mencionó López Silva y agregó que “en el caso de los alumnos que aún no ingresan a la presencialidad, si bien está el formato digital, no es el único, por eso los docentes que van a tener que presentarse en los establecimientos pueden ir trabajando actividades para acercar a los alumnos, sobre todo para quienes se les hace difícil trabajar de manera online”.

En cuanto a la condición de los edificios escolares, el Secretario indicó que “hay trabajo en conjunto con la gente de obras públicas y la parte de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación. Queremos hacer llegar tranquilidad a toda la comunidad. Todos los establecimientos educativos que comiencen con la presencialidad tienen las condiciones para hacerlo tanto desde el punto de vista edilicio como de protección sanitaria”.

Por otro lado, Cubino aseguró que el próximo lunes 8 de marzo inician la presencialidad los estudiantes de 1º, 2º y 6º grados de nivel primario, los de 1º, 2º y 6º año del nivel secundario, como también los niños y niñas de salas de 5 años de nivel inicial. Siendo así un total de más de 23 mil estudiantes en toda la provincia que retoman la presencialidad progresiva y cuidada. Se estima entonces, que para la semana del 15 de marzo se esté llegando a la presencialidad con los 44 mil estudiantes del sistema obligatorio entre instituciones públicas y privadas de la provincia.

“Parte de la decisión de movilizar hoy solo a 6 mil estudiantes también se toma para no impactar de golpe en el transporte público de pasajeros” destacó Cubino y agregó que “vamos a ir retornando de manera muy progresiva, y esto implicará una movilización mayor.