XXXVIII PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO DELIBERANTE WALTER VUOTO: “HAY FUTURO, SOMOS USHUAIA Y VAMOS A VOLVER A LEVANTARNOS”

Agradeció al pueblo de Ushuaia por haber sobrellevado esta crisis con entereza, al personal que ha trabajado en contacto con la gente y muy especialmente al cuerpo sanitario y a los médicos; las organizaciones intermedias, a los voluntarios; a los empleados del Municipio y pidió guardar un momento de silencio en honor de los vecinos y vecinas que ya no están.

El intendente estuvo acompañado del secretario de Gobierno municipal Pablo García, la secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Lorena Henriques Sanches y del secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política Omar Becerra. En el recinto fue recibido por las concejalas Laura Avila y Mariana Oviedo para dirigirse luego a todo el cuerpo y a la comunidad de Ushuaia en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.

En su discurso, transmitido desde el recinto a través de las redes para que alcance a todos los vecinos y vecinas, expresó “que el año que se ha ido, nos deja a todos los niveles de conducción del Estado una fuerte responsabilidad que deberemos sobrellevar poniendo de nosotros el máximo de nuestro esfuerzo”. En referencia al plano municipal instó “a que nos acompañemos y a acompañar a nuestros vecinos y vecinas a sobrellevar el largo y sinuoso camino de la superación y recuperación de la situación que hoy nos conmueve”.

Se esperanzó en que “hayamos comprendido que sin solidaridad no hay soluciones posibles, porque la única magia está en nosotros mismos y en nuestra capacidad para organizarnos socialmente” y aseguró que la pandemia ha dejado cuatro enseñanzas.

“La primera enseñanza tiene que ver con la solidaridad y propuso cambiar el concepto de distanciamiento social por el de distanciamiento solidario. La segunda enseñanza que nos deja este año es que debemos prepararnos para los cambios nacientes y los que vendrán. En tal sentido enfatizó que “necesitamos modernizarnos, incorporar tecnología, informatizar sistemas y abreviar procesos administrativos. Lo estamos haciendo, pero debemos imprimirle mayor celeridad a demandas impostergables”, dijo Vuoto. “La tercera enseñanza es que resulta imprescindible la coordinación intergubernamental en políticas públicas que deberemos mejorar entre los distintos niveles estaduales de la provincia. Y la cuarta enseñanza es que los efectos de la pandemia y la depresión económica han dejado a muchas familias en una situación crítica. No podemos dejarlos en la intemperie y tenemos que acudir en su ayuda hasta tanto puedan resolver las dificultades que atraviesan”.

Destacó la “decisión politicia del gobierno de Alberto y Cristina, una mirada federal, verdaderamente federal porque es con recursos, que hizo que hoy tuviéramos plan de obras en nuestra ciudad y recuperáramos la obra para pública que, de otra manera, no hubiera sido posible. No podemos sustraernos de que la obra pública es vital para generar reactivación”.

Con total seriedad expresó que “sobre nuestras espaldas pesan graves y profundas responsabilidades sobre lo que vendrá. Ha llegado el momento de demostrar que el ejercicio de la política es el instrumento más preciado de la democracia para construir y por eso los invito, a todos y cada uno de ustedes, a transitar por el camino de la superación. A conciliar posiciones para lograr construcciones colectivas que mejoren la calidad de vida de nuestro pueblo”.

Anunció la construcción del Hogar para la Tercera Edad, en conjunto con el grupo Newsan, que serán 2200 metros cuadrados cubiertos para nuestros mayores, “lo que marcará un antes y un después en nuestra ciudad”.