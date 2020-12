Rio Grande 16/12/2020.- Desde el bloque de legisladores de Forja, respondiendo a manifestaciones de la ex gobernadora Rosana Bertone, quien cuestionó el accionar del Consejo de la Magistratura responsabilizando por el mismo al Ejecutivo Provincial y además aseveró que se “dejó a la ciudadanía sin justicia”, salieron al cruce de tales dichos.

Recordaron desde el bloque de Forja que “si hay una página negra en la institucionalidad fueguina fue la que escribió Bertone, hasta que anticipadamente dejó su cargo como gobernadora para refugiarse en una banca desde la cual poco hace por los fueguinos y las fueguinas”.

Además le enrostraron a la actual diputada que “durante su mandato la institucionalidad fue pisoteada, utilizando artimañas para aplicar sus políticas de entrega, sumisión al gobierno de Mauricio Macri, represión y recorte de derechos”.

“Las trabajadoras y los trabajadores estatales, quienes sufrieron el paquetazo de leyes y vieron congelados sueldos y paritarias por cuatro años, tienen fresca en la memoria las consecuencias de su gobierno y por eso eligieron cambiar de camino y en primera vuelta le dijeron no a su pretendida continuidad, apostando por Gustavo Melella para conducir los destinos de la provincia. Una herida que, aparentemente, Bertone no puede cicatrizar”, expresaron desde el bloque oficialista.

Manifestaron también que “las declaraciones de Rosana Bertone son altamente peligrosas, porque le falta el respeto a los tres Poderes del Estado. En el mecanismo que se lleva adelante actualmente, con el objetivo de seleccionar a dos nuevos integrantes para el Superior Tribunal de Justicia, se accionaron los mecanismos previstos y existió un absoluto respeto por la Constitución Provincial. Llama la atención que la diputada, quien además es abogada, desconozca esa situación”.

Finalmente señalaron que “Bertone se dice peronista, pero parece que nunca escuchó aquella frase del General Juan Domingo Perón cuando sentenció que “del único lugar que no se vuelve es del ridículo”, alguna vez debería tomar cuenta de ello”, le recomendaron finalmente los parlamentarios.