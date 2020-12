SENADOR BLANCO: “EL PRESIDENTE NO SÓLO NO ANUNCIÓ LA PRÓRROGA DEL SUBRÉGIMEN DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL, SINO QUE DEJÓ ENTREVER QUE LA VA A DEJAR CAER”.

“Como la inmensa mayoría de los fueguinos estoy profundamente decepcionado con el Presidente Alberto Fernández. Nos mintió en la campaña electoral. Yo esperaba que haga anuncios trascendentales y lo único que dijo es que va a venir a festejar su cumpleaños acá para la próxima vigilia”, manifestó el senador fueguino.

“No sólo no anunció la prórroga del subrégimen de promoción industrial, sino que dejó entrever que lo va a dejar caer. La verdad es que les ha tomado el pelo a los fueguinos. Si hasta hoy teníamos la incertidumbre de si íbamos a poder seguir contando con el subrégimen les puedo asegurar, después de haber escuchado su discurso, que estoy casi seguro de que no lo vamos a tener más. Si había algún pequeño margen de esperanza para los fueguinos, el Presidente lo liquidó hoy. Cuando no tengamos más el subrégimen de promoción industrial sepamos todo que Alberto lo hizo y creo que el Presidente va a pagar ese costo en las próximas elecciones”, finalizó Blanco.