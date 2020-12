MÁS DE 120 COMERCIOS YA SE SUMARON A LA TARJETA MUNICIPAL +U

Consultado sobre el lanzamiento de este nuevo plan, el subsecretario de Desarrollo Económico, Gustavo Ventura, destacó que “es algo sobre lo que se viene trabajando hace tiempo, y forma parte del plan Reactivar. La tarjeta es gratuita y el requerimiento es ser mayor de 18 años. No obstante, por pedido del intendente, estamos articulando para llegar a los más jóvenes con el beneficio en 2021. Las promociones están disponibles en nuestra web, así como en nuestras redes sociales, bajo @tarjetamasu en Instagram y www.facebook.com/tarjetamasu , donde aparecerán ofertas semanales”.Referido al origen de +U, Ventura mencionó que la idea venía trabajándose hace algunos meses. “Ya desde marzo, con el intendente Vuoto, hablábamos de las dos pandemias. Creo que fue de los primeros que vio que no sólo sería una pandemia sanitaria, sino que habría una económica. Es por eso que comenzamos a pensar alternativas como las que ya aplicamos y la tarjeta. Además de ser un beneficio importante para los vecinos, vecinas y comerciantes, es una herramienta que nos permite controlar y contener la disparada de algunos precios. Con una promoción fuerte podemos contrarrestar ese posible exceso en algunos precios que se pudiesen dar en la ciudad. También, entendemos que sirve para democratizar la visibilidad de los distintos emprendimientos. Nuestras promociones permiten que veamos no sólo a los grandes negocios, sino a los de proximidad barrial, que por ahí antes no tenían acceso a ningún tipo de publicidad”.Pensando en 2021, la tarjeta +U extenderá el público de beneficiados: “ya pensando en un turismo internacional, queremos un esquema que incentive al turista a comprar en comercios a los que generalmente no tiene acceso. La idea es que todos puedan acceder a ellos. Esta medida, va a ser muy importante para nuestro objetivo: potenciar la economía local”.La tarjeta, que surgió como una medida para ofrecer mejores precios en las áreas de alimentos y servicios como internet, algo tan importante estos días, hoy cuenta con más de 120 comercios adheridos de diversos rubros. Ventura mencionó que “estamos muy contentos con el lanzamiento de +U, en menos de una semana ya contamos con un muy buen nivel de adhesión en locales y los vecinos se están sumando a la propuesta. Ahora nos encontramos en proceso de entrega de las tarjetas físicas y nos gustaría que los vecinos y vecinas de la ciudad puedan utilizarla para sus compras navideñas”.Por último, el funcionario municipal explicó cómo es el proceso de adhesión para comerciantes: “aunque tenemos un local en Roca al 230, el trámite se puede realizar vía Whatsapp u online en www.masushuaia.com , donde concentramos toda la información. La idea es facilitar el proceso y acercarlo de forma remota a los vecinos, vecinas y negocios de la ciudad. Para los comercios, los requerimientos son estar en blanco, tener un CUIT y estar al día con los impuestos municipales. Esperamos poder seguir sumando beneficios a nuestra cartilla”.