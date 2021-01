HORARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE COLECTIVOS PARA LA FIESTA DE FIN DE AÑO

El presidente de UISE, Silvio Bocchicchio anticipó que “el 31 de diciembre los colectivos de las líneas A, B y C iniciarán su actividad en el horario habitual de las 5.30 horas, mientras que la última unidad de la línea A saldrá de la terminal a las 18:20, a las 18:15 lo hará la línea B y a las 19:20 la línea C”.

El servicio durante el viernes 1° de enero, comenzará a las 9:30 para las líneas A y B, mientras que el de la línea C lo hará a las 10. El último colectivo de las líneas A y B será en el horario habitual de las 23.30, mientras que de la línea C finalizará el recorrido a las 22.33 horas.

Cabe destacar que en el marco de la crisis sanitaria por COVID-19, las unidades se limpian y desinfectan al regreso de cada recorrido.