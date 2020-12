Exigen a los concejales el cumplimiento de la Ley 19640 para todas las empresas radicadas en la provincia

Rio Grande 02/12/2020.- ARGENTINO ANIBAL MEDINA y VIDAURR GERMAN DARIO , hacen un clarisimo reclamo a los concejales de la ciudad de Rio Grande para que se haga cumplir la Ley 19640 partiendo de un exhaustivo estudio sobre las ganancias de una empresa en particular y que según manifiesta está perjudicando a todos los fueguinos, por sobrepresión y se basan en el art 14 de la Constitución Nacional

EXIGIMOS DE MANERA URGENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 19640

DEPARTE DE TODAS LAS EMPRESAS RADICADAS

EN LA PROVINCIA PARA QUE TODOS

LOS FUEGUINOS SEAMOS BENEFICIADOS COMO DICE LA

MISMA .

PEDIMOS A LOS CONCEJALES DE ESTA CIUDAD QUE ESTE

RECLAMO LO RECONOZCAN DE INTERES SOCIAL Y PROVINCIAL .

LEY 19640 PARA TODOS LOS FUEGUINOS .

HACEMOS USO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL RECLAMAR Y PETICIONAR ANTE QUIENES CORRESPONDA. DEBIDO A LOS CONSTANTES ABUSOS DE SOBREPRECIOS QUE SUFRIMOS TODOS LOS DÍAS EN LOS DIFERENTES RUBROS LOS CUALES PERJUDICAN GRAVEMENTE LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS FUEGUINAS DECIMOS .

Desde del sub régimen aduanero fiscal especial el día 16/05/1972 al 16/05/2022 está por cumplir 50 años en vigencia en todo este tiempo fuimos beneficiados con la misma por muy pocos años, los habitantes del entonces territorio, hoy provincia de Tierra del Fuego.

La ley fue creada y pensada estratégicamente en ese entonces por las posibles disputa que podría a ver con el país vecino Chile sobre el territorio y por la importante ubicación GEOPOLÍTICA dela isla por la cercanías con el viejo continente y por la salida a los dos mares. La isla que en ese entonces tenía muy pocos habitantes DELOS CUALES DE CADA 10 ,8 ERAN CHILENOS. Con la creación de sub régimen aduanero fiscal especial fue para incentivar a más INDUSTRIAS Y COMERCIOS de diferentes rubros así también a las personas para que vengan a poblar el entonces territorio desde el 1972 hasta fines de 1988 y 1990 cuentan los antiguos pobladores que fueron beneficiados con la ley

Después de esos años por falta de controles de los diferentes GOBIERNOS de turno los empresarios se adueñaron de la ley 19640 y sean beneficiados con ella de todas las maneras que se puedan imaginar .

Artículos: del SUB REGIMEN FISCAL ADUANERO ESPECIAL .

ARTICULO: 1 – EXIMASE de todo impuesto que pudieran corresponder por hecho, actividades , u operaciones que se realizaren en el territorio nacional de Tierra del Fuego ,ANTÁRTIDA E ISLA DEL ATLÁNTICO SUR , o por bienes existentes a :

A) PERSONAS . (queda bien en claro que debemos ser beneficiados ) B) Las sucesiones indivisas. c) Las personas de existencia ideal.

ARTICULO : 2- En caso de hecho , actividades ,u operaciones , la EXECCIONES prevista en el artículo anterior solo procedera cuando dicho bienes se encuentren radicados en dicha JURIDICCIONES amparada por la franquicia o se importaren a esta .

¡ No podemos seguir interpretar la ley para que solo se sigan beneficiando únicamente a unos pocos.!

Por eso decimos que todos los habitantes de manera directa somos necesario para la CONTINUIDAD DE LA MISMA ASÍ COMO LAS EMPRESAS para los próximos 50 años tenemos que EMPEZAR a crear fuentes de TRABAJO genuinas para así empezar a depender menos del GOBIERNO NACIONAL que tanto dinero les costamos a todas las otras provincias hermanas del país .

NOSOTROS NO SOLO VENIMOS A RECLAMAR O/A EXIGIR SI NO QUE TAMBIEN TENEMOS IDEAS Y PROPUESTAS DAMOS 3 EJEMPLOS :

1 – Tenemos los campos busquen inversiones Nacionales , Extranjeras , PARA CONSTRUIR DONDE SE PUEDA PRODUCIR ,ENVASAR LA LECHE y SUS DERIVADOS COMO MANTECA ,YOGUR ,RICOTA ,QUESOS ETCÉTERA EN LA PROVINCIA de aca a 50 años más vamos a tener aproximadamente 500.000 habitantes vamos a tener un laboratorio de genética propio , compren buenas vacas lecheras y PRODUZCAMOS leche en la provincia y para toda la Patagonia a esto nos referimos cuando decimos fuentes de trabajos genuinos .

2 –Cuantas chacras hay en la margen sur y otras miles de HECTÁREAS sin producir NADA ANTES PORQUE NO TENIAN LOS SERVICIOS como ENERGÍA ELÉCTRICA , AGUA ,CLOACA, ETCÉTERA. Hoy con el crecimiento de la ciudad tienen todo los servicios a un paso e ellos , El Estado provincial y Municipio tienen que brindarles todas las herramientas y asesoramiento que necesiten para que puedan empezar a producir de esa manera se generarán nuevos puestos de trabajos y muchas familias podrán mantenerse gracias a lo que producen hoy se pueden articular con DESARROLLO SOCIAL DE NACIÓN A CARGO DE DANIEL ARROLLO quienes están trabajando muy fuerte en todo estos temas .

3 –También DANIEL ARROLLO están por lanzar la CONSTRUCCIÓN de 400 mercados centrales en todo el país todas las provincias que quieran construir lo único que tienen que hacer es articular con Desarrollo Social de Nación para que podamos construir uno en cada ciudad . Tenemos todas las herramientas legales y recursos a nuestro alcance para lograr abaratar los costos de vida en los alimentos, materiales para la construcción, vestimentas, electrodomésticos etcétera.

¡¡¡ SOLO HACE FALTA TENER VOLUNTAD Y DECISIÓN POLÍTICA.!!!

Lo importante que sería ser beneficios con la ley 19640 con la cual no solo nos servirá hoy a nosotros, pensemos en nuestros hijos, nietos, jubilados y pensemos en nuestra vejez y para que el beneficio de la misma sirva a todas las generaciones que vienen .

En los últimos años con los diferentes GOBIERNO de turno, por malas decisiones políticas que han tomado y por la grave falta de controles de parte de los MISMOS hoy nos encontramos en esta difícil situación a esto súmale la pandemia que ha paralizado el mundo y no nos olvidemos de la otra pandemia LA CONSTANTE REMARCACIÓN DE PRECIOS la cual hace que todos los días llevemos menos alimentos a nuestros hogares. En los últimos años nuestro salario se ha desvalorizado de manera impresionante con la constante ABUSOS de precios ASÍ no hay salario que alcance. Para colmo la palabra salario mínimo te lo dice para que tu familia coma 15 días y el resto del mes hagas malabares para darles de comer a TUS hijos.

¡ NO ES JUSTO.!

Estas empresas formadoras de precios que nunca respetan lo que dice el presidente de la Nación y provincial de mantener los precios por la grave situación que atraviesa el país en los últimos años.

Estas empresas no tienen consideración por la gente y muchos menos, aprecio por ella.

Gracias por las cuales acumulan sus riquezas con el abuso de sobreprecio.

Los mercados mayoristas que venden alimentos y los supermercados depende las dimensiones de cada sucursales ,mínimo tienen 5.000 mil productos desde alimentos , diferentes cortes de carnes , pescados,productos para celiacos ,ropa, útiles escolares , lácteos , embutidos ,artículos de higiene ,artículos de limpieza, frutas, verduras ,bebidas varias ,pañales descartables etcétera de los cuales a 250 productos básicos que utilizamos todos los días en nuestros hogares EXIGIMOS que le aplique el beneficio de la ley 19640 de MANERA URGENTE por la difícil situación que hoy estamos atravesando en la PROVINCIA . Hasta que se ponga en funcionamiento la ley 844 que está encajonada en algún lugar de la legislatura de nuestra ciudad PEDIREMOS A LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA LEGISLATURA MONICA URQUIZA QUE SE COMPROMETAN CON ESTE RECLAMO Y A TODOS LOS LEGISLADORES ,también pediremos al SEÑOR GOBERNADOR que se conformen la comisión especial como dice la ley 844 para que así todas las empresas cumplan con la ley 19640.

¡¡¡ EXIGIMOS EL CONGELAMIENTO DE PRECIOS DE TODOS ESTOS PRODUCTOS . YA !!!

hasta que se resuelva la aplicación de la ley 19640 a todos los productos nacionales e importados que ingresan a la provincia y los montos correspondientes en todos los rubros .

Con el crecimiento poblacional desde la vigencia de la ley en los últimos 48 años las empresas han tenido GANANCIAS EXTRAORDINARIAS con el beneficio de la LEY 19640 y la constante remarcación de precios, cobrándose muchas veces hasta el 400% y 800% más del valor real del producto.

A todas las empresas que son beneficiadas con la ley el GOBERNADOR y todos los representantes POLÍTICOS tienen que exigirles un porcentaje de sus ganancias. Porque somos los que los ponemos en sus bancas a través de nuestro voto para que nos representen esta es una oportunidad que tienen para demostrar el compromiso y la responsabilidad que tienen con la gente. Exigir el cumplimiento de la ley y un porcentaje para ayudar con la construcción de:

ESCUELAS

HOSPITALES

CENTROS DEPORTIVOS

VIVIENDA PARA SUS TRABAJADORES.

Hoy en día, sin ir más lejos, a muchas de estas empresas el Gobierno Nacional y Provincial están ayudando a pagar el sueldo de sus empleados y no es justo; porque todas ellas han tenido ganancias EXTRAORDINARIA en todos estos años. Siempre están expectantes y esperando la oportunidad para sacar ventajas a cualquier costo sin importarles nada ni nadie.

Ya es hora que estas empresas retribuyan de alguna manera al pueblo fueguino.

Está claro que el mundo no volverá hacer el mismo en el 2021 DESPUÉS de la pandemia por un mundo un país y una provincia MÁS JUSTA PODEMOS HACERLO POSIBLE CON LA AYUDA Y EL COMPROMISO DE TODOS.

Con los estudios de mercado que realizan estas EMPRESAS y el CONSTANTE crecimiento poblacional estas empresas seguirán teniendo recaudaciones extraordinarias en los próximos 30 ,50 años

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS EN LA PROVINCIA .

1972 HABITANTES 17.000.

1980 HABITANTES 27.358 .

2000 HABITANTES 101.073.

2020 HABITANTES 240.000.

LISTADO DE 250 PRODUCTOS DE LA CANASTA ALIMENTAR LOS CUALES UTILIZAMOS TODOS LOS DÍAS EN NUESTROS HOGARES EXIGIMOS QUE SE APLIQUE EL BENEFICIO DE LA LEY 19640 DE MANERA URGENTE HASTA QUE RESOLVAMOS LA APLICACIÓN DELA MISMA A TODOS LOS RUBROS EN LA PROVINCIA CON ESTAS EMPRESAS MAYORISTAS VENTA DE ALIMENTOS SUPERMERCADOS ETCÉTERA.

Todos los productos tienen que ser de primera MARCAS para que ASI nuestros hijos tengan una buena ALIMENTACIÓN y tendrán un buen desarrollo físico, una mejor concentración y un mejor aprendizaje escolar Porque todos sabemos que al no estar bien alimentado corren mayor riesgo de contraer distintas enfermedades al no tener los nutrientes y minerales necesarios para así gozar de un crecimiento sano .

Carnes Pescados Frutas Verduras Galletitas Milanesa puchero cuadrada Picada nalga aguja bife de chorizo Suprema Chorizo asado pollo vacío morcilla matambre falda hígado Mariscos Pulpo Pejerrey Salmon Centolla Cholgas Manzanas Bananas Uvas Peras Ananá Kiwi Naranja Mandarina Melón Durazno Ciruelas Papas Zanahorias Zapallo Choclo Cebolla Batata Acelga Chaucha Perejil Ajo Morrón Lechuga Apio Achicoria Terrabusi Dulce terrabusi Saladas Vainillas Oreos Obleas Amor Tostadas biscuit mana rumba cocolinash magdalenas

PANADERIA BEBIDAS FIAMBRE LIMPIEZA HIGIENE Pan Facturas Pre pizzas Bizcochos Marineras Tortas Figazzas Coca-Cola Pepsi Baggio Cepita Levite Agua mineral tan vino tinto vino blanco Jamón Queso .b Salame Salamín Mortadela Salchichón Jamón crudo .Queso chedar Matambre Lavandina Detergente Pinoluz desodorante ambiente Jabón en polvo Trapo de piso Rejillas .Esponja de acero .esponja goma espuma Virulana pastillas para inodoro Cif crema Cif spray Escoba Secador Jabón blanco Jabón tocador Champú Dentífrico. crema enjuague desodorante bolilla Desodorante en aerosol Cepillo de dientes Cotonetes enjuague bucal pañales

ESCOLARES Ropa varias LACTEOS FIDEOS ENBUTIDO hojas rayadas Hojas cuadriculadas Carpetas Cuadernos Cartucheras Lápiz negros Lapiceras color crayones lápices a color Fibras Marcadores Tijeras Saca puntas Compas Reglas Mochilas Lupas Gomas Plasticolas Temperas Plastilinas Goma eva Cuadernos numero 5 Mapas Guardapolvos Remeras .ropa interior Buzos Pullovers .pantalones damas .pantalones caballeros Camperas Medias Bufandas .Pañuelos damas .pañuelos caballeros Ropa para niños Yogur .b Leche Queso crema Dulce membrillo Dulce batata Crema de leche Serenito Yogur entero Danonino Danett Tallarines Moño Tirabuzón Sopero Vitina Polenta arroz azúcar Ravioles capeletini Quaker cabello de ángel Porotos Garbanzos Lentejas Yerba Te Café Harina Zucoa Cereales .Puré tomate .Tomate perita Lenteja Arvejas Porotos Garbanzo .leche condensada Durazno Frutilla Ananá Mermeladas Choclo Picadillos Atún Sardinas Mayonesa Salsa golf kétchups

AGREGAR PRODUCTOS PARA CELÍACOS.

TOMAMOS DE EJEMPLO UNA SOLA EMPRESA .

CUANTIFICACION DE GANANCIAS de una empresa que cuenta con diez sucursales ubicadas ESTRATEGICAMENTE en diferentes puntos de la PROVINCIA para su mayor recaudación.

ESTA SOLA EMPRESA RECAUDA POR AÑO APROXIMADAMENTE EL PRESUPUESTO DE LA PROVINCIA Y NO DEJAN UN PESO EN LA MISMA . POR ESTO Y POR MUCHO MAS EXIGIMOS EL CUMPLIMIENTO LEY 19640 PARA TODOS LOS FUEGUINOS .

.Cuenta con 10 sucursales en toda la provincia.

.Cuentan con 200 cajas MINIMO que recaudan todos los días

.De las cuales vamos a sumar la recaudación diaria de solo 100 cajas

.Con 1 turnos de 8hs recaudan 400.000 pesos.

.2 turnos Recaudan por día 800.000 pesos

.100 cajas recaudan por día 80.000.000.millones

.100 cajas recaudan por 30 días 2.400.000.000 millones.

100 cajas recaudan por 12 meses 28.800.000.000 millones aprox.

RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE DEBITO Y CREDITO MINIMO POR DÍA APROX.

Una caja recauda 200.000 pesos

100 cajas por día recaudan 20.000.000.millones

100 cajas recaudan por 30 días 600.000.000.millomes

100 cajas recaudan por 12 meses 7.200.000.000.millones

Y dejamos la recaudación de 100 cajas para gastos de sueldos y aportes de 600 trabajadores

Solo dejan MIGAJAS cuando dicen dar las donaciones que en realidad estas donaciones la hace la gente sin darse cuenta con las monedas que dejan cuando los cajeros no tienen para darte el vuelto. Imagínate 10 sucursales en las cuales por día PASAN MINIMO 800 PERSONAS por cada sucursal a 1 peso mínimo por persona es un montón de plata por año. ESTAS EMPRESAS NO DONAN UN PESO DE SUS GANANCIAS A LA SOCIEDAD NO TE DEJES ENGAÑAR. CON ESAS MONEDAS EN 10 AÑOS LES AYUDASTE A ABRIR OTRA SUCURSAL.

En la provincia entran aproximadamente 200 camiones mínimo de esta empresa con diferentes productos y valores súmale el reintegro que les hacen por cada camión. Únicamente vamos a sumar 100 y esto es de una sola empresa esto es para que tengamos una idea de cuánto dinero les reintegran.

Ponemos un monto APROXIMADO MINIMO de 200.000 pesos de reintegro por camión.

100 camiones por día a 2000.000 $ de reintegro POR CADA UNO ES IGUAL A 200.000.000 millones.

1000 CAMIONES Por 30 días de reintegro son 600.000.000.millones

100 CAMIONES por 12 meses de reintegro son 7.200.000.000.millones

28.800.000.000. $ RECAUDACION POR CAJA .

7.200.000.000. $ TARJETAS Y DEVITO

7.200.000.000 . $ REINTEGRO

Total de lo recaudado: 43.200.000.000 . $ monto aprox.

Esto recauda con 100 cajas si sumamos todo decimos que se está llevando APROXIMADAMENTE el presupuesto anual de la provincia el cual es de 72.000. MILLONES una sola empresa por año y no invierten un peso en la provincia, para contribuir en el desarrollo y crecimiento de Tierra del Fuego. DE TODO ESTE DINERO NO QUEDA NI UN PESO EN LA PROVINCIA.

Y no te olvides que muchas de estas empresas son dueñas por ejemplo:

.de los campos miles de hectáreas.

.de sus cosechas varias.

.de las vacas, corderos y cerdos.

.de los tambos.

.De las empresas de embutidos y empaquetadoras.

.de las estructuras comerciales.

.de 1800 camiones aproximadamente minimo

y por ultimo son beneficiados con la ley en la provincia.

Por todo esto y muchos más decimos BASTA .¡¡¡¡

Antes que la ley cumpla 50 años todos los habitantes de T.D.F. tenemos que estar siendo beneficiados con la misma.

Exigimos que todos nuestros representantes de diferente partidos políticos de toda la provincia se comprometan con este RECLAMO Para lograr que todas las empresas cumplan con la ley para que todos los fueguinos seamos BENEFICIADOS sin importarnos en que ciudad vivas, religión, sindicato, partido político estés afiliado o de que equipo de futbol sea hincha o fanático.

CON EL COMPROMISO Y LA PARTICIPACION DE TODOS LOS FUEGUINOS PODEMOS LOGRARLO.

Reclamamos que se ponga en funcionamiento de manera urgente el concejo social y económico provincial porque entendemos que es el lugar donde tenemos que discutir sobre los beneficios de la ley 19640.

Los saludamos atentamente y esperamos poder reunirnos para asi poder aclarar algunas dudas si las hay esperamos una respuesta favorable por el bien de todos los fueguinos muchas gracias .

ARGENTINO ANIBAL MEDINA. VIDAURR GERMAN DARIO .

TRABAJO REALIZADO POR LA PROFESIONAL NUTRICIONISTA AGUSTINA IBARRA FUNDAMENTOS PARA LA SELECCIÓN DE ALIMENTOS.

Distintas investigaciones informan una situación nutricional poco saludable en amplios sectores de la población argentina. Los bajos consumos de granos, legumbres y cereales integrales; hortalizas y frutas; leche, yogur y quesos y los altos consumos de harinas, panificados y hortalizas feculentas y azúcares, dulces y bebidas azucaradas son típicos y afectan a la población en su conjunto (1), determinando inadecuaciones dietéticas en nutrientes como fibra, calcio, potasio, vitaminas A, C y B9 y hierro y zinc en menor medida (1, 2)

En las investigaciones recientes de nutrición en Argentina. En la encuesta nacional de Nutrición ENNyS 2 realizada en 2018-2019 en niños, niñas y adolescentes (NNyA) de ambos sexos de 0 a 17 años, y en adultos de ambos sexos de 18 años y más, el sobrepeso y la obesidad resultaron ser las formas más frecuentes de malnutrición en NNyA. En el caso de la mal nutrición por déficit, los datos indican que la prevalencia de emaciación, bajo peso y delgadez en todos los grupos es baja desde una perspectiva poblacional. La baja talla fue mayor en la población en situación de vulnerabilidad social para todas las edades (3)

Según la teoría microeconómica, los alimentos son bienes escasos cuya disponibilidad (oferta), diferenciación, marca, estímulos expuestos al consumidor, información (suficiente, redundante o escasa) o atributos de conveniencia determinan precios diferenciales. Si los costos de producción y todas las condiciones anteriores fueran las mismas, los alimentos tendrían precios semejantes y podría darse la situación en la cual los consumidores eligiesen más alimentos saludables que poco saludables. En la realidad, sin embargo, los mercados de alimentos son imperfectos y generan precios diferenciales y distintas canastas de consumo (4)

Los alimentos de mejor calidad nutricional tienen menos energía (kcal) por unidad de peso o volumen y en promedio, más nutrientes esenciales (se define como “esenciales” a aquellos cuya ingesta debe promoverse). Por unidad de energía (kcal) los alimentos de mejor calidad nutricional suelen ser más caros.

Mejorar el precio de los alimentos de mejor calidad nutricional facilitaría el acceso de los consumidores para mejor su calidad de vida.

Consideramos los siguientes los alimentos de mejor calidad nutricional:

Cereales Frutas Verduras Lácteos Carnes Grasas -Polenta -Arroz integral – Fideos Integrales -Galletas con salvado de trigo. Galletas de avena almohaditas de avena -Cereal de maíz sin azúcar -Harina 000 -Salvado de trigo – Avena arrollada – Lentejas -Arvejas -Garbanzos -Papas -Manzana -Banana -Naranja -Mandarina -Kiwi -tomate -limón -Frutillas Moras Fresas Ciruelas Acelga brócoli Zanahoria Zapallo Succhini Repollo morado Repollo blanco Lechuga Espinaca Rabanito perejil apio pepino Leche descremada Líquida y en polvo. Yogur descremado Queso fresco descremado Merluza Pollo Todo tipo de cortes de carnes EVITAMOS LOS PREELABORADOS Aceite de girasol Aceite de oliva Palta Frutos Secos

IVANA AGUSTINA IBARRA

Lic. en Nutrición MP.3938

LOS SALUDO ATENTAMENTE ESPERAMOS PODER REUNIRNOS Y TENER UNA RESPUESTA FABORABLE POR EL BIEN DE TODOS LOS FUEGUINOS.