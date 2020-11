Sobre comercio exterior VUOTO ENCABEZÓ EL LANZAMIENTO DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN PARA PYMES FUEGUINAS

Participaron de la videoconferencia la legisladora Victoria Vuoto, quien articuló la realización de la capacitación, que constará de tres encuentros y está a cargo del subsecretario de Política y Gestión Comercial, Alejandro Barrios. También estuvieron presentes los intendentes Martín Pérez (Río Grande) y Daniel Harrington (Tolhuin), la secretaria de Economía y Finanzas del Municipio de Ushuaia, Brenda Tomasevich, y Eduardo Vales, subsecretario de Industria municipal.

Durante el encuentro Vuoto valoró a “las empresas que a pesar de la tormenta que pasamos siguen produciendo y apostando a la provincia, ya que vivimos en un mundo que fue profundamente trastocado por la pandemia”.

Observó que “la crisis del COVID está haciendo crujir a las democracias, no solo en la Argentina, lo hace en el mundo” y en ese marco “los procesos políticos influyen sin dudas en el comercio internacional; el rol que tuvieron Gran Bretaña, Europa continental, Estados Unidos y ahora China deja una clara evidencia sobre el poder de los Estados y la estructuración del comercio internacional”.

“Es una realidad que no podemos negar y por eso este programa que se lanza desde la Subsecretaría y desde el Ministerio es importante porque es estar pensando en un país federal. Hoy estamos haciendo un zoom con los intendentes y más de 30 empresas para pensar lo que se viene y apostar al desarrollo, para poder apostar a la generación de valor agregado”, remarcó el Intendente.

En esa línea, apuntó que “tenemos debilidades pero también tenemos fortalezas, y estas decisiones no solo de capacitar sino también de enviar recursos al Interior y a las empresas es muy importante porque habla de un país federal, y un país federal se construye con federalismo de recursos”.

“Que hoy podamos poner a los Estados municipales a pensar con las empresas, con la Subsecretaría y con el Ministerio cómo generamos una red, cómo generamos valor agregado y cómo exportamos nuestro trabajo, creatividad, diseño y producción argentina y fueguina es importante”, amplió.

También dijo que “más allá de los contenidos de los talleres no tengo dudas de que uno de los objetivos más importante de este espacio es generar sinergia entre el sector público y el privado”.

Para el intendente Vuoto “tenemos que lograr el fortalecimiento del comercio en un contexto en el que generar trabajo es un desafío, y no lo vamos a poder lograr si no caminamos de la mano con el sector privado”.

También reafirmó “el compromiso del Estado municipal en función de contribuir a la formación del trabajo, y a cerrar esta alianza estratégica que necesitamos entre el privado y lo público”.

Finalmente, agradeció “al presidente Alberto Fernández porque reestructuró la deuda, nos puso de pie y nos dio un horizonte; sabemos que tenemos por delante un largo camino sobre todo por esta pandemia, pero con trabajo y esfuerzo vamos a poner de pie al país, a la provincia y a las empresas”.

Por su parte, la legisladora Victoria Vuoto manifestó que “apuntamos a que puedan desarrollar sus potencialidades y exportar sus productos” por lo que “es muy importante que en este contexto tan complejo se articulen estas acciones de capacitación, de fortalecimiento y de acompañamiento a las empresas fueguinas que producen en la provincia y que generan mano de obra local, para que puedan abrir nuevos mercados”.

Al respecto, analizó que “en contextos de crisis se abren nuevos mercados” por lo que “es importante que las empresas locales conozcan esas necesidades que existen en el comercio internacional para diseñar estrategias que les permitan colocar sus productos”.