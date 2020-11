Siguen las estafas telefónicas, como evitarlas y que hacer cuando se presenta esta situación.

Río Grande.- Las modalidades delictivas han ido cambiando hacia lo virtual y telefónico, y se ha incrementado en el marco de la pandemia COVID-19, teniendo en cuenta que son muchos los trámites que se pueden realizar de manera “online” o “en línea”, sin embargo, las entidades bancarias han estado trabajando en materia de prevención y ciberseguridad, lo que ha llevado a comenzar con distintas campañas.

Aún así, y pese a las insistencia de parte de los bancos, e incluso las recomendaciones brindadas por la Policía Provincial, los maleantes, no cesan en su actividad y sólo en el mes de noviembre han sido al menos, 40 personas las que han denunciado los intentos de estafas telefónicas.

Por este motivo, no está demás, recordar los siguientes tips,y evitar estafas de cualquier clase:

•Desconfiar de las llamadas telefónicas que te solicitan datos bancarios para recibir un premio.

• Sospechar de los correos electrónicos que contienen enlaces y que te solicitan actualizar datos de tus cuentas, tarjetas o información personal.

• No ingresar al banco por medio de direcciones o links que se reciban por e-mail.

• Nunca enviar información sensible por correo electrónico o medio físico.

• Las claves PIN, PIL y Token son personales e intransferibles, sólo quien tenga estos datos podrá operar con las cuentas bancarias.

• El Banco nunca solicitará por teléfono o mail que se compartan estas informaciones que son intransferibles y necesarias para poder operar.

• Si el mensaje que recibe por redes sociales, teléfono o correo electrónico le genera dudas, no responda por ese medio; consulte los sitios oficiales de las entidades.

No atender números privados y menos los fines de semana como ocurrió el pasado sábado.

Los nombres y números de DNI que se dan para parecer reales en realidad son clonados, por lo tanto pertenecen a una tercera persona que desconoce esta situacion.

Si se hace la denuncia en la policía, esta tratara de contactarse con esa persona que responderá que no tiene idea de lo que le están hablando.

Los perjuicios para el cliente al que le roben su clave o token pueden terminar en la solicitud de un préstamo a su nombre cuyos montos, como ya lo vimos van de los 300 mil a mas de 600 mil pesos.

Ante esto se recomienda bloquear la tarjeta de debito comunicándose a operador Red Link o Banelco y luego dirigirse al banco para dejar sentado esto y la operadora le enviara una nueva tarjeta en un plazo de 15 días.

De esta manera no se puede realizar ningún tipo de operación bancaria.

Insistimos no atender ningún numero privado, el Ministerio de Desarrollo Social no se comunica telefónicamente, los tramites se hacen vía online, tanto para el IFE, tarjeta Social, Asignación Universal por Hijo o cualquier otra ayuda estatal.

Fuente: lalicuadoratdf.com.ar/tarde pero seguro