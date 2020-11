SE APROBÓ EL PROYECTO PARA QUE EL MUNICIPIO BRINDE SERVICIO DE INTERNET Calisaya: “Se logró entender que la conectividad debe verse como un derecho humano fundamental”

“Agradezco a mis pares el acompañamiento a estos dos proyectos que son muy importantes y que fueron analizados en las distintas comisiones; son dos herramientas que buscan avanzar en la igualdad y la ampliación de derechos” manifestó Calisaya, luego de la Sesión Ordinaria. “Pudimos instalar en la agenda municipal la necesidad de brindar el servicio de internet, el cual está incluido en el Presupuesto Municipal 2021 dentro del plan de acción de Río Grande Activa Sociedad del Estado. En un principio no se entendía la oposición por parte del bloque oficialista, ya que el mismo Intendente propuso también dentro del Presupuesto Municipal brindar el servicio de Internet como una de las prioridades de Río Grande Activa” sostuvo el Concejal. En este sentido, Calisaya señaló que “se logró entender que estamos en un escenario donde la conectividad debe verse como un derecho humano fundamental”. “Sin conectividad no se pueden ejercer otros derechos que se vieron modificados en esta época de pandemia. Actualmente ¿quién se puede educar sin internet?, ¿quién puede trabajar sin internet?; hoy se contratan servicios, se compra y se vende de manera on line. Aquellos que no tienen acceso a la conectividad están excluido de derechos fundamentales” subrayó. Asimismo, el Edil de Nuevo Encuentro indicó que la prestación de Internet por parte de Río Grande Activa S.E. “es un beneficio para nuestra ciudad, ya que se contará con mayor competencia, mejor precio en el abono del servicio y al mismo tiempo mejor calidad”. “El Presidente Alberto Fernández y el Gobernador Gustavo Melella, ya anunciaron sobre la inversión que van a hacer en conectividad a través de la Red Federal de Fibra Óptica, lo que mejoraría la instalación de redes. Esto implica que el Estado Municipal podrá aprovechar este escenario para prestar el servicio a las familias, y a su vez, tener otro canal de recaudación que va a ser muy importante en razón de la necesidad que hay del acceso a internet”, concluyó Calisaya.