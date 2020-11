Poder Judicial Mamás Pañuelos Amarillos realizaron una denuncia hacia la empleada judicial que expuso a una víctima en redes sociales

Río Grande.- Romina, integrante de Madres de Pañuelos Amarillos, comentó lo sucedido el día jueves cuando acompañaban a una madre de la agrupación.

“La denuncia es por lo hechos que pasaron la semana pasada con respecto a una situación que se dio con funcionarios que trabajan adentro. Inmediatamente a la noche se lanzó un comunicado en alerta al protocolo y las medidas de prevención del covid”, dijo Romina en Aire Libre Fm.

Al finalizar la jornada, el Superior Tribunal de Justicia emitió un comunicado sobre las medidas de prevención, y tras esa publicación se dio a conocer que se restringe el ingreso de toda persona que no tenga citación o turno.

“Lamentablemente fue una situación incómoda porque nos encontrábamos acompañando a una mamá en el juicio que se está realizando. Ahora nos acercamos para hacer la denuncia ante el fiscal mayor. Por parte de la fiscalía nos escucharon y apoyaron, vamos a ver cómo va a proseguir este accionar porque nosotras no nos desbordamos, no hicimos nada indebido”, dijo la mujer.

“Cumplimos con todas las normas como todas las personas que vienen al poder judicial, pero hubo este inconveniente a la hora que nos encontrábamos almorzando y esta persona se encontraba en todo el juzgado sacándonos fotos”.

“El papá y la víctima también quedaron expuestos, de hecho, salió en todos los portales. Los expusieron de mala forma, eso no corresponde. Dentro del juzgado ya no podemos estar, al no ser que tengamos una citación o que vengamos a hacer como en este momento, una denuncia”, finalizó.

Fuente:provincia23