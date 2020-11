Medidas paliativas Ante la falta de ATP nacional, los estacioneros buscan ayuda de los gobiernos provinciales

En diferentes regiones del interior del país, la meseta de recuperación de ventas de naftas sigue siendo muy lenta, más allá de la reactivación de volúmenes de despacho de gasoil en las provincias de la zona centro argentinas que se sostienen con la actividad agropecuaria.

En el caso de las Estaciones de Servicio de La Pampa, reconocen que la cantidad de litros vendidos de gasoil para el campo y el transporte pesado está cerca de los niveles normales, pero en la Cámara de expendedores, aseguran que “reemplaza las pérdidas de ventas de ventas de nafta”.

Así lo dijo a surtidores.com.ar, el presidente de la CECLA, Roberto Martínez, quien recordó que “tanto en las playas de carga como en los minimercados nos sobran empleados en un porcentaje del 30 por ciento”.

Calculó que son muy pocos los establecimientos que hoy llegan a vender un promedio de 350 mil litros mensuales para lograr el punto de equilibrio, con lo cual, este mes la gran mayoría de los empresarios del sector deberán acudir al capital de trabajo para afrontar los sueldos.

Lamentó que el Estado haya desestimado integrar al rubro entre los beneficiarios del Programa de ayuda a la producción y el trabajo, a la vez que recalcó que acudieron por segunda vez al Secretario de Energía de la provincia Matías Toso, pero sin ninguna respuesta por el momento.

“Tenemos expectativas por los anuncios del gobernador Sergio Ziliotto, quien prometiera en los últimos días una tanda de créditos de fomento a las pymes productivas, pro que todavía no informó sobre los alcances de los mismos”, señaló el directivo.

MINIMERCADOS COMPLICADOS

En referencia a la actividad de las tiendas de conveniencia de la región, analizó que “sin gente que pare a cargar nafta, resulta muy difícil que el minimercado recupere sus ventas normales”.

Consideró finalmente que si bien hubo algunos negocios de las ciudades internas que se reconvirtieron a través del Take Away y el delivery, “con eso no alcanza” y agregó que las estaciones de las rutas directamente no venden, porque todavía siguen los pasos clausurados y muy restringidos para los viajantes.