Dr. Francisco Ibarra: “La causa contra Gustavo Melella es una burla para el derecho y se utiliza políticamente”.

Rio Grande 17/11/2020.- En dialogo con este medio el Dr. Federico Ibarra, sostuvo que la causa iniciada por el abogado Francisco Giménez contar el entonces intendente y actual Gobernador, Gustavo Melella es una burla para el derecho. El letrado fue consultado a raíz de un titular aparecido hoy en el Diario Clarín donde se señala que se le solicito una pericia psiquiátrica. Para Ibarra esta causa es una burla para el derecho y para todas las personas que han sufrido abuso sexual. Después de dos años y medio los denunciantes aun no han declarado.

El abogado defensor sostuvo que esperaban que se acelerará la causa, pero por la situación de pandemia eso no ocurrió y ahora apareció un adelanto a medias porque se citó a testimonial para el mes de abril, es decir dentro de 6 meses. Cuando las mismas estaban previstas para el 27 octubre, pero no se llevaron a cabo porque el abogado de la querella tenia COVID.

En cuanto a la pericia psiquiátrica, Ibarra señaló que es una situación en cualquier causa de estas características cuando ya llevamos 2 años y medio sin que se pueda llegar a una resolución.

“El pedido de pericia en parte es cierto, señalo, Ibarra, porque el 27 de octubre debían prestar declaración testimonial los tres denunciantes, es una declaración en los términos de 105 (cámara gessel), el 13 de noviembre el abogado querellante pidió que se fijara la pericia psiquiátrica y finalmente se resolvió todo junto, pero la pericia psiquiátrica no tiene una fecha específica, en parte si y en parte no, porque yo había pedido la testimonial y el 13 de noviembre la querella había pedido la pericial psiquiátrica”.

“Esta pericial en una causa por abuso sexual es el ABC de toda causa penal, es normal, habitual en todas las causas de abuso sexual, esto es así en todos los procesos, la misma no se solicitó al principio porque no se requirió la pericia porque quedó a requerimiento de los denunciantes , se lo digo como abogado, primero se recibe la denuncia, posteriormente la declaración testimonial de la víctima, en Cámara Gessel que se realiza ante el Juez y el fiscal y las partes para que puedan preguntar y demás, posteriormente se hace la pericia psicológica de este denunciante para demostrar que no es un testimonio influenciado o mal intencionado o tiene una doble lectura, que cumple con ciertos requisitos, porque esta es la única prueba que existe con todo este material el juez puede resolver la situación del denunciado”.

Después de dos años y medio, la próxima vez será la cuarta vez que se cita a los denunciantes para que formulen la declaración en los términos 105 (cámara gessel), recién eso, todavía no tenemos esa declaración y tampoco tenemos la pericia psicológica que se debe realizar sobre esa declaración, la lentitud de este proceso es terrible”.

Al referirse sobre su pretensión de que el juicio avanzara rápido, Ibarra señaló que” avanzara lo más rápido posible y lo digo como abogado después de participar en la defensa de muchas víctimas de abuso sexual, “ESTO ES UN BURLA AL DERECHO, EL HECHO QUE SE DENUNCIA ES UNA BURLA PARA TODA QQUELLA PERSONA QUE HAYA SUFRIDO EL TRAMITE DE UNA CAUSA POR ABUSO SEXUAL, PERO SE UTILIZA POLITICAMENTE, LAMENTABLEMENTE LA JUSTICIA ENTRO EN ESTE JUEGO PORLA FIGURA DEL DENUNCIADO, PRIMERO INTENDENTE Y AHORA GOBERNADOR”.

Se está anunciando con bombos y platillos la prueba pericial que se realiza al imputado, no el resultado, sino la prueba pericial, cuando eso es el ABC de la causa.

Finalmente, y según explico el letrado, “el gobernador se mostró preocupado porque después de dos años los denunciantes no han declarado”.

Audio completo de la nota realizada con Lorena Uribe.