Creció un 35 % el comercio electrónico

De acuerdo con el informe elaborado por Focus Market, mientras las ventas en los locales caían hasta el 70 %, crecían hasta el 300 % en formato online. Cabe señalar, igualmente, que no compensaban las ventas por volumen entre un formato y otro.

La categoría con mayor crecimiento en la participación total de ventas por comercio electrónico fue Alimentos y Bebidas con un 22 % respecto del total de los rubros relevados.

© Proporcionado por Perfil consumo online

El proceso de búsqueda web previo a una compra en Pymes se da en 28 % buscadores, 24 % consulta en redes sociales, 18 % en Market Place, 13 % la web del fabricante, 10 % en Sitios Especializados, 4 % va a la web del minorista, 3 % busca información offline.

Por otro lado, un Informe de la AAMF (Asociación Argentina de Marcas y Franquicias) reveló que, dentro de los Sistemas de Entrega más elegidos para que las Pymes y comercio minorista entreguen sus pedidos se encuentran, 62 % entrega a domicilio, 17 % Pick Up (pedido para retirar en la puerta del local), 13 % Pick It (Retira en red de puntos de venta cercanos al domicilio fuera de la tienda online), 4 % Take Away (pedido preparado para llevar).

En cuarentena, el consumo con Ahora 18 creció casi 500%

Además, el 49 % utiliza Tarjeta de Crédito en la página como método de pago más utilizado para comprar online de acuerdo a la Billetera Digital CAME PAGOS. Otras formas de pago elegidas son: 30 % plataforma de cobro (mercado pago, etc), 12 % efectivo contraentrega, 4 % transferencia bancaria, 4 % billetera virtual, 1 % Criptomonedas.

De acuerdo a un Informe de Mercado Ads hoy los usuarios están más conectados, con un aumento en el tiempo de navegación del 17%; más interesados, porque la cantidad de búsquedas aumentó 39%; y más decididos, con un incremento en las órdenes de compra del 29%. 1 día de tráfico dentro del market place Mercado Libre equivale a 1 usuario navegando durante 200 años.

Fuente:perfil.com