ATSA: La secretaria general Claudia Etchepare habló de amiguismo entre ATE y Gobierno y discriminación.

Rio Grande 11/11/2020.- La secretaria General de ATSA, Claudia Etchepare sostuvo hoy que “agradecemos las palabras de la Ministra de Salud, pero con un gracias, no se come ni se vive. La dirigente acusó al gobierno de practicar el amiguismo con ATE y al gremio estatal de ser vocero del poder ejecutivo. También habló de discriminación y deslealtad sindical.

En cuanto al reclamo salarial de los trabajadores de la salud no profesionales, Etchepare sostuvo que están muy desfasados con respecto a otros escalafones y se puso como ejemplo al señalar que con 29 años de servicio como administrativa cobra 46.700 pesos, de ahí que hay compañeros que cobran mucho menos porque yo soy una de las más antiguas en el hospital.

La diferencia que marcó se refleja en los que tienen título secundario que cobran unos 1200 pesos menos y los que no lo tiene, casi tres mil pesos menos. Esto pasa en el sector no profesional, pero en el caso de los médicos para llevarse un salario digno a la cada tienen que vivir de guardia, los profesionales están muy cansados, ya no se puede más y menos con una recomposición salarial que el gobierno no nos ha dado todavía.

Consultada sobre cuál era el reclamo concreto. Etchepare sostuvo que “si la canasta familiar ronda los 60 mil pesos, tenemos que hablar de una recomposición que nos lleve a 60 o 70 mil pesos, pero esto no significa que el gobierno lo quiera dar o no”.

Además, y según explico la dirigente, desde marzo el gremio no ha tenido ninguna comunicación con el gobierno, solo el zoom de enfermería y creo, agrego, “que el hecho de ser mujer hace que cueste mucho más, pero no vamos a bajar los brazos, este gobierno no va a aceptar nunca a nuestra organización, no nos quiere aceptar como organización sindical, ¿Cuál será el motivo, desconozco?, remarcó.

Sobre el particular sostuvo “que por una cuestión de genero ha recibido alguna que otra chicana y nada más”.

Finalmente, y respecto a la relación con ATE, Etchepare sostuvo que no hay ningún tipo de dialogo y que están centrados en ver que llevan adelante ellos como gremio, aunque no se privó de decir que “debe haber un pacto de amistad o serán buenos voceros del gobierno provincial, es el único gremio que se ha sentado a dialogar y por supuesto que hay discriminación y deslealtad sindical”, a la vez que remarco en que la representatividad de los trabajadores del hospital de ATSA.

El gremio señala que han enviado varias, notas, una carta documento y hasta una intimación al gobierno para sentarse en paritarias, pero nunca tuvieron respuesta.