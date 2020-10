VUOTO REALIZÓ UNA DENUNCIA PENAL CONTRA LOS RESPONSABLES DE INCENTIVAR USURPACIONES

El día 29 de octubre, en el portal LANOTICIATDF publicó en su web una noticia falsa titulada “Vuoto entregará subsidios de hasta $50.000 pesos mensuales a los que quieran usurpar”. Se trata de una mentira que concretamente incita de manera abierta a la población, a través de una argumentación mendaz, a cometer un delito, y concretamente que ese delito será “avalado” o “compensado” por la municipalidad con la entrega de dinero.

En la noticia falsa se ponen palabras en boca del intendente que él mismo “NO PRONUNCIÓ EN MODO ALGUNO y que operan como un incentivo hacia la población de manera directa para cometer un delito”, señala la denuncia.

En la denuncia penal se señala que “se dan los requisitos que requiere la norma para dar por configurado el delito, por un lado porque la incitación es concreta a usurpar tierras fiscales (mediante el incentivo de la entrega de subsidios puestas en palabras del intendente, las que nunca pronunció), y por otro porque se lo hace a través de un medio digital de alcance masivo. Por ello, se requiere se investigue la incitación abierta y concreta a cometer un delito por parte del portal LANOTICIATDF, en los términos del artículo 209 del Código Penal Argentino”.

La denuncia se realizó contra el Sr. Guillermo Sebastián DELICIA, en su carácter de titular del dominio http://lanoticiatdf.com, D.N.I.: 34238918. Publicaciones del mismo tenor han sido efectuadas en el facebook TdfINFORMA en horarios de la mañana del día 29 de octubre, por lo que se solicita igualmente se investigue, ya que se trataría de una operación política.

El intendente señaló que “vamos a ir a fondo hasta encontrar a los responsables ideológicos de estas operaciones políticas y a quienes financian, sean entes públicos o privados. Es lamentable que busquen generar más angustia y malestar a la gente en el marco de esta dura pandemia que estamos atravesando. No vamos a permitir que sigan usando la mentira y el enchastre político permanente en este momento tan sensible en el que día a día vecinos y vecinas de nuestra ciudad pierden sus vidas. En lugar de ocupar energías en estas operaciones, hay que ser responsables y trabajar para brindarle soluciones a nuestra gente”.

Asimismo, destacó que “la ciudad viene haciendo un esfuerzo muy importante para regularizar el uso del suelo urbano, la propiedad y la titularidad de la tierra y generando suelo para la construcción de viviendas. Estamos recuperando el largo tiempo en el que la ciudad tuvo el registro de tierras cerrado y no se generó nuevo suelo urbano, con los problemas que esto acarreó y que ya conocemos. No vamos a permitir que destruyan todo el trabajo que se viene haciendo”.

En la denuncia se adjuntaron las capturas de pantalla y la información para que investigue el poder judicial y adopte las medidas pertinentes para que se cese en la comisión del delito.