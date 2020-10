“VEMOS QUE HAY MUCHO TRABAJO Y GENTE INTERESADA EN RESOLVER LOS DESAFÍOS DE ESTA PANDEMIA”

El Coordinador del Área de Vigilancia de la Salud de la Dirección Nacional de Epidemiología, Carlos Giovacchini, encabezó una mesa de trabajo e intercambio con personal del área de Epidemiología, de Laboratorio y de Atención Primaria de la Salud en Río Grande, con el objetivo de dialogar acerca de las estrategias y las experiencias locales y conocer, además, las acciones y decisiones tomadas en otros lugares que pueden aportar al funcionamiento de este eslabón del sistema sanitario.

Con respecto a esto, el profesional comentó que “estuvimos trabajando con los equipos de epidemiología, de laboratorio y de atención primaria, compartiendo qué es lo que es está pasando, compartiendo experiencias de otras provincias y otros lugares que han pasado por un momento similar a este. Vemos que hay mucho trabajo y gente interesada en resolver los desafíos que tiene esta pandemia, teniendo a favor la articulación entre las áreas”.

Al referirse a la situación de la provincia en particular, dijo que “se trabaja en la necesidad y la posibilidad de que este aumento de casos sea a un ritmo menor, que el sistema de salud pueda seguir dando respuestas como lo hizo hasta ahora con el menor costo posible para la sociedad y que se pueda mantener la mayor cantidad de actividades con los cuidados necesarios, para que esas actividades no repercutan en un mayor número de contagios y en una mayor presión sobre los servicios de salud al punto que no se pueda responder”.

Asimismo, señaló que “muchos de los brotes que pudimos identificar acá y en otros lugares se deben a las reuniones, a personas que se reúnen en ambientes distendidos a comer, a tomar algo, una cosa que era muy normal antes de la pandemia y que a todos nos gusta hacer, pero que hoy es una circunstancia de muchos contagios”.

“Es necesario reacomodar nuestras estrategias para volver a una vida con una normalidad diferente, donde podamos desarrollar nuestras actividades pero con los cuidados que necesitamos”, sostuvo.

Finalmente, Giovacchini expresó que “tenemos que aprender a hacer, es algo que requiere práctica y un convencimiento donde todos podamos ser agentes de salud con nuestros amigos, compañeros, hay que pensar otras estrategias que nos cuidan, sobre todo a personas adultas mayores o con factores de riesgo”.