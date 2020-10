SALUD TIENE A DISPOSICIÓN EL HOSPITAL DE CAMPAÑA DE USHUAIA

La vicegobernadora Mónica Urquiza y profesionales del Hospital Regional Ushuaia, recibieron formalmente -este sábado- por parte del intendente Walter Vuoto, las llaves del Hospital de Campaña instalado en el Microestadio José `Cochocho´ Vargas. También estuvo presente el director Médico de la Clínica San Jorge, Carlos Sánchez Posleman; autoridades provinciales, municipales, nacionales y el Legislador Pablo Villegas. En ese sentido, la Vicegobernadora destacó el trabajo mancomunado entre el Gobierno Provincial; el Municipio y el sector privado de la salud.

Este espacio adaptado durante el inicio de la pandemia se acondicionó específicamente para la atención de pacientes COVID-19. Funcionará como “Hospital de Campaña” y se operará con profesionales y recursos del nosocomio capitalino.

Cabe recordar que la obra de instalación de oxígeno para las 70 camas del lugar, fue concretada por el Gobierno de la provincia a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

Los trabajos tuvieron un monto de inversión superior a los 6 millones de pesos, donde personal del Ministerio de Salud, instaló y montó la red de oxígeno. Asimismo, se adquirió el material de la red y se realizó la contratación del personal a cargo del armado de las baterías de oxígeno que contarán de un control digital.

En ese sentido, la Vicegobernadora recordó que “este proceso comenzó en abril cuando inició la pandemia, donde Ushuaia se encontraba debilitada respecto a la infraestructura de salud así que tuvimos la reunión con el Intendente Vuoto, donde se le explicó la necesidad de contar con este espacio para poder incrementar las camas de internación del HRU y accedió inmediatamente y comenzaron los trabajos”.

A su vez remarcó que “es fundamental dejar de lado toda diferencia política, tenemos la obligación de cuidar a todos nuestros vecinos y vecinas, por eso es necesario trabajar en equipo para poder salir de esto” deseando que “ojalá sea lo más pronto posible”.

Por su parte el director General Hospital Regional Ushuaia, Carlos Guglielmi precisó que “al tener posesión del lugar, la idea es poder anticiparnos, ya que el aumento de flujo de pacientes de esta semana nos ha dado un signo de interrogación y alerta, para lo cual tenemos que estar preparados para lo que se viene y tener un back up en caso que el Hospital se desborde” aclarando que “hasta el momento no está colapsado”.

Respecto a los trabajos realizados, el especialista indicó que “las instalaciones están muy bien armadas, pero hay algunas cuestiones que tendremos que diseñar para brindarle la formalidad a la circulación de acuerdo al manejo que uno visualiza” explicando que “hay que tener en cuenta que esto es un Hospital de Campaña, es decir, un lugar que atenderá a pacientes leves, ya que quienes requieran de mayor complejidad, el HRU podrá brindar esa atención”.

A su vez explicó que “en caso que el Hospital lo requiera, traeríamos pacientes que están en una etapa de una recuperación pasada su parte crítica y donde no necesitan una complejidad” ejemplificando que “un paciente que a los 2 o 3 días estaría yéndose a su casa y necesita esos últimos días de internación o requiere oxígeno o un cuidado muy particular de parte de profesionales, pero no con la misma complejidad que puede tener el Hospital Regional”.

En este sentido el Doctor aclaró que “si esto no hubiera sido así, la realidad es que las camas podrían haberse ubicado en algún albergue o en hoteles los cuales por la situación actual, hoy están vacíos. La clave de todo esto es poder tener oxígeno para esos pacientes que necesitan un par de días más con dicho requerimiento. Ese el paciente que vendrá al hospital de Campaña”.

Seguidamente la directora de Enfermería del HRU, Verónica Paglioni señaló que “recorrimos y conocimos el lugar para desde el sector de enfermería ver cómo vamos a manejar este espacio en la medida que tengamos que internar pacientes por COVID-19 cuando exceda la capacidad del HRU”.