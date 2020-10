Las reservas del Banco Central cayeron por debajo de los u$s 40.000 millones

Las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzaron este miércoles los 39.866 millones de dólares. Este nivel constituye un “respaldo adecuado para morigerar la volatilidad del peso y garantizar los insumos necesarios para continuar con el proceso de recuperación de la actividad económica, afectada por una recesión iniciada a comienzos de 2018 y agravada este año por la pandemia del Covid-19”, aseguraron desde la autoridad monetaria.

Las reservas del BCRA están compuestas por una canasta de activos que registraron caídas en sus cotizaciones en el marco del temor mundial a una nueva ola de contagios de Covid-19 y el impacto que medidas de aislamiento y confinamiento que se toman en varios países generarán en la economía global.

Según fuentes del Banco Central, en un contexto de superávit de la balanza comercial y de la cuenta corriente del balance de pagos, y de regulaciones macroprudenciales orientado a preservar la estabilidad cambiaria y financiera, la actual composición de las reservas brinda al BCRA la posibilidad de disponer de manera inmediata de los recursos necesarios para ejecutar la política cambiaria y responder a los requerimientos de los ahorristas con depósitos en moneda extranjera, mientras se lleva adelante el proceso de normalización de la economía.

En lo que va del año, la evolución de las reservas internacionales se vio afectada por los efectos de una crisis de endeudamiento que afectó no sólo al sector público, sino también al sector privado. Este último presentaba a fines de 2019 un stock de deuda comercial de u$s 39.000 millones y una deuda externa financiera de u$s 45.331 millones. Los esfuerzos de desendeudamiento privado realizados en el marco de una serie de regulaciones orientadas a ordenar el acceso de las empresas y personas al mercado de cambio, sientan las bases para el inicio de un ciclo virtuoso de recuperación una vez superada la crisis generada por la pandemia, consideraron las fuentes.

En el mismo sentido, el Gobierno Nacional encaró exitosamente el proceso de renegociación de la deuda pública en moneda extranjera con tenedores privados y despejó el horizonte de necesidades de financiamiento por los próximos dos años.

