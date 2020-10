Exclusivo: 56° Coloquio de IDEA: Alberto Fernández “Necesitamos a empresarios y trabajadores en la misma vereda para lograr el desarrollo”

El presidente de la Nacion Inauguró hoy el 56° Coloquio de IDEA, entre algunas de sus expresiones destacamos las siguientes:

Estamos llamados a trabajar juntos por el desarrollo de argentina”.

“Estoy seguro que vamos a levantarnos otra vez”.

“vamos a levantarnos ayudando a los que invierten y producen”.

“No creo en devaluar ni incautar depósitos bancarios”

“hubo un silencio cómplice respeto de la reforma judicial”.

“Es imperdonable que la justicia avale las malas practicas”.

“Recobrar la convivencia democrática para que esta situacion no nos lleve a una argentina dividida”.

Necesitamos empresarios y trabajadores en la misma vereda y necesitamos esa institucionalidad y convivencia democrática”.

“Vamos a convertir la obra pública en el gran motor de la economía”.

“Veo un año con muchas posibilidades”.

Cuando decidimos hacer servicio públicos a la telefonía celular fue porque en Argentina hay 65 millones de celulares, es un servicio público, 85% de la población usa Tv por cable e Internet es la biblioteca de millones de jóvenes que buscan ahí información necesaria, es un servicio público”.

“No tomamos esta decisión para complicarle la vida a nadie en particular.Un capitalismo sin mercado beneficia

a pocos y perjudica a muchos”

Discurso completo del Prsidente de la nación.

Miércoles 14 de octubre

8:30 a 8:45 Check in

Noelia Barral Grigera, Periodista especializada en política

8:45 a 8:55 Qué país queremos ser: palabras de apertura

Roberto Alexander, Director de IDEA, Presidente del 56° Coloquio, Presidente y Gerente General de IBM Argentina

8:55 a 9:15 Qué país queremos ser: palabras del Presidente de la Nación

Alberto Fernández, Presidente de la Nación Argentina

9:15 a 10:10 Un país en el que todos SeamosUno

Gastón Remy, Empresario. Coordinador General #SeamosUno

Rodrigo Zarazaga, Director del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS)

Moderadora: Inés Cura, Presidente Red de Diversidad de IDEA y COO IBM Argentina

10:10 a 10:25 BREAK

10:25 a 11:15 El mundo post pandemia

Thomas Friedman, Foreign Affairs Columnist, The New York Times

Moderadora : Paula Altavilla, Directora de IDEA y Latin America South Region Director de Whirlpool

11:15 a 11:45 La Argentina en el mundo post pandemia (1era parte)

Susana Malcorra, Decana, School of Global and Public Affairs, IE University

Moderador: Javier Goñi, Director de IDEA y Gerente General de Ledesma

11:45 a 12:00 La Argentina en el mundo post pandemia (2da parte)

Felipe Solá, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación

12:00 a 12:20 Liderar para la sustentabilidad

Otto Scharmer, Professor at the Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology and co-founder of the Presencing Institute

12:20 a 12:30 Liderando en la nueva (a)normalidad

João Carlos Brega, President of Latam of Whirlpool

Luly de Samper, Vicepresidente Internacional Johnson & Johnson Medical Devices LATAM

Jane Fraser, Presidente de Citi y CEO de Global Consumer Banking

Carlos Hernández, Executive Chair of Investment and Corporate Banking of J.P. Morgan

Andrew Liveris, Former Chairman and Chief Executive Officer of The Dow Chemical Company

Mike Roman, Chairman and Chief Executive Officer 3M

12:30 a 12:45 Educación: nuevos y viejos desafíos para el país que queremos ser

Melina Furman, Investigadora del CONICET y Profesora Asociada de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés

12:45 a 12:50 Cierre de la transmisión del día

Carolina Amoroso, Periodista en Todo Noticias