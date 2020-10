Entre 12 de Octubre y Karukinka Norte SE REINICIÓ LA OBRA DE BACHEO Y REPAVIMENTACIÓN DE AVENIDA ALEM

Cuando usan las redes como un arma y no como un medio.

Seguramente a nadie se le pasa por alto que las redes sociales hoy son el arma predilecta de muchos protagonistas de la política, no todos, y que, evidentemente, tienen mucho tiempo libre, ya que es habitual verlos diariamente publicando cuestiones personales, cuando no agresiones o provocaciones. Usan las redes como un arma y no como un medio y esta estrategia se les está volviendo en contra.