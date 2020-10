Empresarios Argentinos para el Desarrollo: Un Fondo perdido

La Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino – ENAC – en virtud del arribo de la misión del Fondo Monetario Internacional – FMI – desea manifestar su posición respecto de los créditos contraidos con el organismo en vísperas de las elecciones del 2019 el cual debe categorizarse, de común acuerdo, como un crédito incobrable.

En este sentido queremos manifestar que ENAC el 27 de Diciembre del 2019 respaldó al Gobierno Nacional en su decisión de resolver la situación de default con los acreedores privados, objetivo que fue realizado de manera exitosa con un nivel de aceptación del 99%.

Para poner las cosas en su debido contexto es vital entender primero que la deuda con el Fondo Monetario Internacional fue contraída en tu totalidad por la gestión de Mauricio Macri. Lejos de ser un empréstito tradicional este verdadero, y escandaloso financiamiento partidario, no solo representa el 50 % de lo que nos había prestado en toda nuestra historia sino que es el más grande que el FMI le haya otorgado a un país en toda su propia historia.

Mauricio Claver, Presidente del BID y asesor del Presidente de los EEUU Donald Trump reconoció públicamente que “el préstamo respondió a un pedido de la Casa Blanca para sostener a Mauricio Macri en la Casa Rosada”, es decir, fue un financiamiento a un partido político no al Estado Nacional. Christine Lagarde entregó USD 44.000 millones que no iba a cobrar y Mauricio Macri aceptó un préstamo que no iba a pagar. Cualquier persona instruida, y de bien, puede ver que este hecho además de constituir una flagrante injerencia extranjera en los asuntos internos de nuestro país, se produjo en el marco de una descomunal fuga de divisas y falta de inversiones reales, en clara violación a los estatutos del FMI (Artículo VI del Convenio Constitutivo).

En definitiva, una situación repudiable que merecería una profunda autocrítica y posterior reforma estructural del organismo internacional para que no vuelva a suceder.

La primera autocrítica debe ser declarar a fondo perdido los empréstito partidarios otorgados desde el 2018 a la Argentina.

Para concluir y aclarar la gravedad del panorama debemos recordar que fue el Gobierno de Alberto Fernández y el Frente de Todos el que tuvo que asumir los costos de decretar una cuarentena prematura para recomponer todos los sistemas de salud, es decir realizar las inversiones reales en esa y otras áreas, cuando deberían haberse realizado en los años previos, todo de manera urgente y ante la emergencia de la pandemia global de COVID 19 que agravó aún más la desastrosa situación económica y social heredada de la pandemia previa, el gobierno de Cambiemos que lisa y llanamente se fumó la plata del FMI en negocios personales y corporativos en detrimento del bienestar y el futuro del pueblo argentino.

Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino