Desafiliación masiva en SMATA, trabajadores se pasan al sindicato de Estaciones de Servicio y afines.

Más de 70 trabajadores de las estaciones de servicio de Rio Grande, Autosur decidieron abandonar el Sindicato de Mecánicos y Transporte Automotor, SMATA por una serie de cuestiones laborales que van desde la entrega de ropa de trabajo hasta los salarios.

Así lo dio a conocer Carlos Oyarzún quien aseguró que SMATA no tiene representación, ni un convenio de trabajo homologado, sino que adhieren a un convenio con una cámara que no existe, por eso los trabajadores del sector no tienen ni cobertura médica, porque es por reintegro y después no se lo devuelve, tampoco han recibido la ropa adecuada para el trabajo que desempeñan a la intemperie y con el clima que tenemos aqui.

Según el dirigente, el gremio de trabajadores de estaciones de servicio viene trabajando en la provincia desde 2017 y representa además de los estacioneros, a gomerías, lavaderos de autos y otras actividades.

“Nuestro convenio esta homologado por el Ministerio de Trabajo de la nación y representan casi un 60 % más de salarios para un trabajador de estaciones de servicio, eso significa que estarían cobrando unos 90 mil pesos y este proceso no se puede extender mucho más en el tiempo. Tenemos un grupo de contadores y abogados trabajando para que la Empresa Autosur se adhiera a nuestro convenio de trabajo porque AMATA es el gremio de mecánicos y afines y no tiene nada que ver con los empleados de las estaciones de servicio.

Para dejar a un más claro todo esto, Oyarzun dialogó con este medio y sostuvo que evidentemente hay una connivencia entre el gremio y la empresa por eso hacen lo que quieren con los trabajadores.

Escala Salarial del Sindicato de Trabajadores de estaciones Servicio homologada por el Ministerio de Trabajo de la Nacion.

Lo que sigue es el convenio homologado el mes pasado entre el gremio de empleados de estaciones de servicio, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Federación de Combustibles de la República Argentina. El mismo tiene jurisdicción nacional y en particular para Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Donde según Oyarzún SMATA no cuenta con esta herramienta.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.are. 29/09/2020 N° 42442/20 v. 29/09/2020

Carlos Oyarzun explica claramente los detalles del conflicto generado en las estaciones de servicio Autosur y porque los trabajadores de la empresa se cambian de gremio.