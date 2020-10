DE LA MANO DEL BLOQUE DE LA UCR EL PROYECTO “FICHA LIMPIA” INGRESA A LA LEGISLATURA DE TIERRA DEL FUEGO

Martínez Allende afirmó que “nuestro partido tiene un compromiso inclaudicable con los valores republicanos”. Por eso este proyecto que busca establecer requisitos de representación política es tomado con fuerza en todos los distritos del país” y agregó “saber de ante mano que una persona que esté dispuesta a ocupar una banca en cualquier Legislatura provincial o en el congreso nacional debe cumplir con requisitos no es nuevo, pero reforzar esos requisitos con delitos específicos relacionados a la corrupción y a la integridad sexual, si”.

Por su parte, el legislador Federico Sciurano dijo que “desde Tierra del Fuego ingresamos el proyecto para llevar esta propuesta a la instancia provincial porque creemos que tenemos la obligación de escuchar a los cientos de fueguinos que reclaman en cada marcha, por la vigencia plena de la República, sin impunidad, con una mejor representación y calidad institucional”.

A nivel Nacional se presentaron numerosos proyectos que varían de acuerdo a los delitos que toman en cuenta: algunos sólo hacen foco en los hechos de corrupción, otros agregan los delitos contra la integridad sexual, y en algunos casos también se hace referencia a los de lesa humanidad.

La propuesta ciudadana denominada “Ficha Limpia” ya tiene registradas unas 370 mil firmas en change.org pidiendo que se sancione en todas las jurisdicciones.

“Ocupar una banca no otorga derechos, ocupar una banca es un privilegio por tanto no debe ser sinónimo de fueros para evitar rendir cuentas, sino una muestra honesta de representación ciudadana”, cerró la Parlamentaria radical.