CUBINO INFORMÓ QUE TDF AÚN NO RETORNARÁ A CLASES PRESENCIALES

La Ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Tierra del Fuego AeIAS, Analía Cubino, continúa trabajando junto al Ministerio de Educación de la Nación y las demás provincias que componen la Región Patagónica sobre diferentes ejes a tratar para el regreso a clases presenciales.

Ante la situación epidemiológica que atraviesa la provincia, la Ministra comentó que en estas reuniones pudieron expresar que en la actualidad Tierra del Fuego se encuentra con una transmisión local comunitaria.

Asimismo, manifestó que desde Nación se han basado en una serie de indicadores a la hora de analizar las diferentes situaciones en las distintas jurisdicciones del país.

“Es una guía para el análisis de la situaciones en todas las provincias y ciudades, porque hay provincias donde quizás una ciudad pueda regresar presencialmente a algunas actividades y otras no”, aclaró.

Cubino explicó además que estos indicadores tienen que ver con el nivel de transmisión que hay entre casos nuevos en las últimas dos semanas y las dos semanas anteriores, el porcentaje de ocupación de camas y de unidades de cuidados intensivos.

“Esas son las tres variables que describen un rango de medio, bajo y alto. Nosotros todavía estamos en un riesgo medio-alto” aseguró la Ministra y mencionó que “eso no nos permitiría hoy retornar en ninguna de las tres ciudades y tampoco en las escuelas rurales, porque al igual que Tolhuin, implica el traslado de docentes y no podemos exponer a esas otras comunidades que hoy no tienen casos”.

“En Tierra del Fuego hasta que no se modifique esta situación no será posible y solo hay seis provincias que han regresado con muy pocos estudiantes”, expresó la funcionaria.