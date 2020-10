Concejo Deliberante de Río Grande: Mientras Von Der Thusen asegura que lo quieren sacar de la presidencia, el cuerpo permanecerá cerrado hasta el 19 de octubre por contagios de covid.

Dom 11/10/2020.- Desde hace varios días el presidente del Concejo Deliberante y la Concejal de FORJA, Miriam Mora, vienen llevando adelante una verdadera batalla campal en las redes, pero hoy se conoció que podría haber contagios de COVID-19 dentro del cuerpo y las cosas tomaron un giro inesperado, de repente, Von Der Thusen señala que quien no cumple el protocolo es Mora y su gente, que no hay 6 o 10 contagios sino 2 y que fueron agentes del cuerpo que fuerona trabajar con síntomas y que los sospechosos están aislados hace una semana. Por su parte Mora lo responsabiliza por incumplimiento de protocolo, silencio cómplice y autoritarismo en su pagina de facebook. Las actividades en cuerpo fueron suspendidas hasta el próximo 19 de octubre.

Recurriendo a las redes sociales ambos ediles se han enfrentado en varias oportunidades , pero ahora las cosas toman otro color, porque se habla de contagios dentro del cuerpo, de al menos 6 o 10 personas y por otro de solo dos agentes que fueron a trabajar con síntomas. también se suma la redeterminacion de costos en el contrato de Santa Elena la empresa a cargo de la recolección de residuos y un agregado más la idea de sacar al edil de Partido Ciudadano de la presidencia según explica en esta nota.

Fuentes extraoficiales informaron hace instantes que los contagios dentro cuerpo deliberativo local llegaría a 10 y no 6 como señala la concejal Miriam Mora, aún no se sabe cual es el protocolo que se está aplicando aunque una de las fuentes señala que se trata de lo dictado por un médico particular.

La concejal Miriam Mora escribió en su cuenta de Facebook:

“Hasta hoy confirmados 6 casos positivos de #Covid19 y casi todos sospechosos,en el CDRG,se podría haber evitado?SIIII!!!pero el autoritarismo en toda su expresión y el silencio cómplice,pudieron más que la razón.Trabajador@s del CDRG les deseo que puedan transitar de la mejor manera este virus y una pronta recuperación.

Lamento que su protocolo arrastre a trabajador@s,no funcionó y las garantías no estaban dadas,lo entenderá ahora?o les hará sumarios por contagiarse?”.

Obviamente el mensaje está dirigido al presidente del Cuerpo, Raul Von Der Thusen quien mantiene firme su postura y aclaró algunos puntos conflictivos dentro del cuerpo en particular con la edil de FORJA, de quien asegura que quiere sacarlo de la presidencia porque ya no puede hacer lo que quiere como cuando era presidente.

Consultado sobre el particular el presidente del cuerpo sostuvo en diálogo con este medio sostuvo que “los contagios son de personas de afuera del cuerpo, dos agentes reconocieron que fueron a trabajar con síntomas, la gente que está contagiada está aislada hace más de una semana en algunos casos”.

En cuanto a lo dicho por la concejal Mora, el edil sostuvo que no tenía nada para decir solo que “es ella y su gente la que no cumple con los protocolos, está todo acreditado lo que digo, usan a la gente para ensuciarme a mi”.

En unos dias mas voy a presentar un informe de cómo estaba el concejo deliberante y como está ahora. “Entonces es urgente Para ella que me pueda ir de la presidencia. Y eso no va a pasar. Al menos sin mi voluntad”.

Finalmente y en cuanto a la redeterminacion de costos a la empresa de recolección de residuos Santa Elena Von Der Thusen sostuvo que, “no se aumentó, se ajustó. Es una redeterminacion como pasó todos los años desde el año 1998. Ahora es más pero no depende de un concejal o intendente sino que es una fórmula aritmética de la ordenanza que envió Melella en la gestión anterior. Es cumplir con esa ordenanza que tendría que haber sido en febrero pero se hizo ahora por todo el lío que hay que se paró la administración pública”.

Las actividades en el Concejo Deliberante fueron suspendidas hasta el próximo 19 de octubre.