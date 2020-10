Como habíamos adelantado: Empresas de Tierra del Fuego cuestionan que los celulares hayan quedado afuera del Ahora 12

Mirgor no es lo que se piensa”, aseguró el CEO de Mirgor José Luis Alonso sobre el grupo, que facturó $ 49.112,93 millones el año pasado, entre sus negocios de electrónica de consumo, para industria automotriz, servicios, retail, desarrollo de software y comercio de granos. Defiende la camiseta que viste –y transpira– desde hace cinco años. De todo y contra todos. En especial, cuando –en la opinión pública– queda reducida a ser “la empresa de Caputo”, en relación a Nicolás, uno de sus principales accionistas. Por eso, así como no ahorra críticas para el gobierno anterior (“Si alguien nos tiró a matar, fue el de Mauricio Macri”), tampoco las escatima para el actual. “Haber dejado a los celulares afuera de Ahora 12 fue algo ridículo”, disparó en declaraciones al diario El Cronista.

En el primer semestre, la facturación de Mirgor cayó 7 por ciento, a $ 19.539 millones. Pero el grupo perdió $ 353,14 millones, contra una ganancia de $ 831,7 millones un año antes.

“El balance del primer semestre fue muy malo. Pero mucho menos de lo que debió ser. Estuvimos más de la tercera parte del primer trimestre sin fabricar, vender ni cobrar. De 90 días, tuvimos 30 con la pandemia (porque en Tierra del Fuego el aislamiento empezó antes) y 15 días de enero, en los que habíamos parado la producción desde el 20 de diciembre. Es decir, sólo operamos 15 días de enero y hasta el 28 de febrero. Todo lo demás se perdió. Y, en el segundo semestre, estuvimos la mitad de mayo parados y el resto, al 50 por ciento de la dotación, con sólo seis horas de trabajo. Eso hizo que hubiera costos de fabricación altísimos, con productividad de las plantas muy malas. Hubo momentos en los que llegamos a tener hasta una sola línea productiva por fábrica”, afirmó.

Alonso aseguró que “la pandemia nos costó $600 millones adicionales, entre protocolos, ensayos, mejoras de infraestructura y donaciones: el Gobierno nacional no le mandó un solo respirador a Tierra del Fuego. Lo que la Provincia tenía era lo que tenía y lo que aportamos la mayoría de las empresas locales. En síntesis, el resultado del balance es producto de la retracción económica y de la ausencia de producción y ventas durante 110 días de 180 disponibles. En Buenos Aires, bajamos un 40 por ciento el sueldo de toda la plantilla fuera de convenio, por ejemplo. Hicimos muchos esfuerzos. Pero somos casi 2500 trabajadores. Con una plantilla así, si no tenés generación de recursos, durás muy poco».

Consultado sobre si alguno de sus negocios muestra alguna luz de recuperación, el CEO de Mirgor expresó: “Ninguno. El segmento de industria automotriz está a menos del 40 por ciento de su capacidad. Este año, se van a fabricar 250.000 autos y lo lógico para este país sería 800.000. En electrónica de consumo, vamos a terminar con cifras terribles: se van a vender 1,5 millón de televisores y 6,5 millones de celulares; hace 10 años que no tenemos un dato tan desalentador. Y, encima, el Gobierno toma estas medidas ridículas, como eliminar el Ahora 12 para la telefonía celular. Obligar a la gente a pagar un bien durable en efectivo porque no va a tener financiamiento. Es el golpe de gracia”.

Para Alonso, “desafortunadamente, el error no fue sólo haber tomado esta decisión, sino haberlo hecho inconsultamente. Todos estamos dispuestos a colaborar, a dar alternativas. A proponer cosas para continuar en el Ahora 12. Pero nos enteramos que quedábamos afuera porque llegó un borrador. No sabíamos si era un error. Hasta el viernes, en Comercio, nos decían que lo habían suspendido, hasta que tuviésemos una alternativa. Pero el lunes salió publicado en el Boletín Oficial”.

SORPRESA

El empresario sostuvo que fue “una sorpresa total. Creer que, por sacar los teléfonos de Ahora 12, van a reducir la demanda de dólares. Es ridículo. La gente necesita la telefonía. Es un bien durable con el que no sólo trabaja; también, se educa. La gente no tiene cinco computadoras en su casa. Meterle Ahora 12 a lavarropas, heladeras, calefones y ventiladores de techo, y sacárselo a la telefonía celular no tiene sentido. Desde ningún punto de vista”.

Para el empresario, por el ciclo del negocio, los dólares que demande ahora son para pagar lo que ya está producido hace meses. “Lo que haga ahora lo voy a pagar mucho más adelante, no en el próximo trimestre. En lo único en lo que va a impactar esto es en que haya menos actividad. En que empeore el humor de la gente porque podría haber 1.400 despidos en Tierra del Fuego. Todo lo que se ve es un impacto negativo. Nosotros teníamos cuatro alternativas para achicar el programa Ahora 12, sin necesidad de sacarlo. Esto, inexorablemente, termina en aumento de precios. Porque, a la gente, hay que darle financiamiento; no puede comprar el teléfono cash. Entonces, ese costo de financiamiento hay que meterlo en el precio. Ellos mismos están provocando inflación, innecesariamente”.

Consultado acerca de si existe un desconocimiento del régimen fueguino, Alonso explicó que “Acá no hay una cuestión de color político. Hace 35 años que Mirgor está en el mercado. Nos sirve que le vaya bien a todo el mundo. Estamos deseosos de que, al Gobierno de Alberto Fernández, le vaya bien: el 23 por ciento de la empresa es de la ANSeS. Sería muy bueno buscar una mejora del régimen industrial. Está muy bien intentar algo superador y que haya una extensión, con un marco distinto, buscando una industria sustentable. Ahora, destratar un régimen, como se lo hace, sin un conocimiento acabado acerca de cuáles son, verdaderamente, sus virtudes, sus logros, sus inversiones, el grado de tecnificación que tenemos, el nivel de nuestras capacidades, es, literalmente, tirar a la basura un activo de la Argentina. Es ponerle un precio, de U$S300 millones o U$S400 millones, de renuncia fiscal y matar al régimen por ese valor. Eso es no tener un pensamiento estratégico. ¿Se pretende que todo el mundo cultive soja? Hacen falta industrias para el resto de la Argentina. Si no, no hay generación de valor, ni trabajo para la gente. Todos los gobiernos piensan que, si termina el régimen de Tierra del Fuego, van a recaudar los aranceles por los productos que vengan de China. Y no van a venir de China, sino de Brasil y México, con los que hay acuerdos de arancel cero. Ni un centavo más van a recaudar y, encima, dejan gente en la calle”.

Con respecto al tratamiento que le dan los gobiernos, el CEO explicó que “digan lo que digan, nunca nadie ayudó a Mirgor, ni a Tierra del Fuego. Mucho menos, el Gobierno de (Mauricio) Macri. Si alguien nos tiró a matar, fue él. Soy muy crítico de su gobierno. Lo mío es apolítico. Ni (Francisco) Cabrera, ni (Dante) Sica, pero tampoco (Matías) Kulfas, se tomaron el trabajo de venir un día a la Isla y recorrerla, ver qué es esto. ¿Vos podés apagar un polo productivo por Zoom, como si fuera un joystick? No: hay que ir, ver qué tenés, mejorar lo que se hace mal, poner en línea al que esté afuera. Pero la planta más moderna de autorradios de Pioneer en el mundo es nuestra. Tenemos los mejores estándares de calidad de Samsung en el mundo. Generamos módulos electrónicos que nos compran empresas como Volvo. Fiat nos reconoció como uno de sus mejores proveedores en el mundo. Desarrollamos nuestro propio software, tras la compra de Famar. Lo que hicimos con los respiradores, por ejemplo, no tiene antecedentes. Desarrollamos la línea de cero en 90 días. Pusimos U$S500.000, no ganamos un centavo (porque está al costo) y tampoco entró al régimen industrial porque Producción no lo reconoció. Fue una acción exclusivamente para ayudar al Gobierno actual. La Argentina habría estallado si no hubiéramos metido esos 1.000 respiradores. ¿Viste a alguna autoridad diciendo alguna palabra? En cambio, se anuncia la fabricación local de tapabocas o de paracetamol. O se inaugura una línea de heladeras por quinta vez en dos años. Con respecto al dólar, Alonso opinó que “hoy existen muchas restricciones para poder pagar afuera, que no las había hace seis meses. Pero, nobleza obliga, actuando según lo que indica la normativa, hasta ahora, no tuvimos problemas para pagar al exterior”.

Fuente:diario el dia.com.ar