Ampliación del STJ BERTONE: “ES TOTALMENTE A CONTRAMANO DE LO QUE LA SOCIEDAD DE TIERRA DEL FUEGO NECESITA”

Además, la exmandataria fue contundente al señalar “los escasos fundamentos que se brindaron en el recinto,” para aprobar una Ley tan importante y reflexionó “utilizar semejante cantidad de recursos en medio de una situación de pandemia en una norma que no se debatió con la comunidad, que no hubo foros, no hubo una comisión de reforma judicial, donde hay poco conocimiento de porqué se hizo”.

“Esto está totalmente a contramano de lo que la sociedad de Tierra del Fuego necesita”, dijo y agregó “es más bien un acuerdo de la clase política para cumplir pactos electorales pero necesidad de la gente en esta reforma no hay ninguna.”

“Estoy totalmente en contra”, reafirmó e indicó “fui de las pocas voces que se expresó en este sentido, y creí que era necesario hacerlo porque la verdad que en un momento tan difícil donde estamos diciendo que hay dificultades en el área de la salud, que la clase política destine semejante nivel de inversión para el área de la justicia cuando lo que necesitas es fortalecer el sistema de salud es estar de espaldas a la gente.”

Consultada por el voto positivo al la reforma por parte del Bloque en la Legislatura, Bertone fue contundente “mi posición no va a cambiar porque un bloque vote de determinada manera, yo siempre he sido libre para expresar las consideraciones que creo y que tengo la íntima convicción, y no me importa quedar en soledad.”

“Yo puedo tener muchos errores y defectos pero si hay algo que no quiero estar es de espaldas a la gente”, señaló.

“Aca hay muchísimo miedo por quienes van a ser integrantes en el futuro del Superior Tribunal”, expresó y agregó “pero si hay algo que me caracteriza a mí es no tener miedo, es no actuar de espaldas, no hago campañas negativas por las redes, no hago destratos a nadie, yo doy mi posición de frente con nombre y apellido.”

“Lo que hago, lo hago de frente a la sociedad”, dijo de manera contundente.

Respecto de la reforma a nivel nacional indicó que “dista muchísimo de lo que se hace en Tierra del Fuego”, porque la reforma nacional “busca ampliar las bases, los juzgados de primera instancia que era lo que nosotros habíamos iniciado.” “Más grave aún es que aquellos que se dicen feministas y mujeres que defienden los temas de género tampoco incluyeron una visión de género que sí son tenidas en cuenta en las normas judiciales que se buscan reformar en el ámbito federal”, agregó.

Además, señaló que “voy a analizar el proyecto nacional y hay una comisión trabajando y si tengo alguna disidencia la expresaré”.