1155 días y contando: qué hacer con el tiempo que nos queda.

Rio Grande 29/10/2020.- Esta cifra no es mucho, ni poco, no es siquiera muy importante para cualquier mortal, pero si lo debería ser para quienes ocupan espacios de decisión en cualquier estamento del estado, poder ejecutivo, judicial o Legislativo. La realidad indica que no hay muchas opciones, cual elegirán quienes ocupan lugares de decisión.

La mayoría de los mortales recibimos y cumplimos normas Constitucionales, de convivencia y que son el motor de una sociedad civilizada, que debería estar ordenada y por sobre todo cuidada y respetada por el estado, la justicia y representada en los poderes legislativos. ¿Por eso siempre hablo de una democracia formal, por qué?, porque si votamos legisladores nacionales cada dos años y ejecutivos cada 4, pero en ambos casos, el 80 % de la ciudadanía sin importar el partido no se siente representado ni por unos ni por otros, porque después de 6 meses se entregan a los placeres del bienestar, buscan de manera desesperada e indisimulable la forma de salvarse y no volver a trabajar más en su vida.

Los proyectos hablan por sí solos, chicanas, pedidos de informes, “vería con agrado” y la política del delfín, dos boludeces y nada, nada, nada.

Del otro lado esos pedidos, aun cuando son casi intrascendentes pocas veces reciben respuesta clara, concisa y contundente, los informes de los ministros del PE ante los senadores son una chicana de un nivel tan básico que da pena, el destrato y la falta de conocimiento a la hora de responder preguntas concretas generan estupor, es ahí cuando nos damos cuenta que ni siquiera han entendido donde y para que están, que el reloj sigue avanzando y que esta puede ser última vez en cualquiera de los ámbitos. Desde este humilde medio de comunicación hemos pedido en infinidad de oportunidades saber cuál era el plan y la respuesta fue siempre la misma, silencio, evasivas, respuestas sin ningún contenido. A 1155 días de las próximas elecciones la gente ya entendió de que se trata, quienes son los protagonistas y en qué situación estamos y como vamos a estar dentro de 6 meses y por ejemplo, una persona que se encuentra viviendo en el fin del mundo, y ve que no hay ni novedades sobre la continuidad del Régimen de Promoción Industrial y Económico, Ley 19640 que vence exactamente dentro de 1155 días, cuando ve que no hay matriz Económica, que no hay plan económico, que la pandemia se está llevando lo poco que queda, que no hay paritarias, no hay reconversión económica, que el costo de vida aumenta todos los días, que la inflación del año será del 40% el mejor acuerdo salarial es del 28% y no llega a fin de mes, que tiene que comprar carne con tarjeta de crédito después del 15, que 8 de cada 10 argentinos se quieren ir del país, no importa en qué provincia vivan, que las ventas en supermercados cayeron 5,4%, que la industria cayó 7%, que el desempleo se acerca a los 3 millones de personas, la pobreza se ubica en 45% y la indigencia en el 20%, no es necesario que nadie le cuente la realidad, la ve todos los días, todo el día.

Entonces volviendo al título y aclarando que esto no es un critica por la crítica misma, ni tampoco una amenaza, sino una realidad incontrastable, todo deberíamos analizar y reflexionar sobre qué queremos que ocurra de aquí al 11 de diciembre de 2023, porque si vamos a repetir una vez más el mismo error, si una vez más va a tirar cada uno de su propio carro, vamos a seguir pagando “funcionarios que no funcionan” como Dijo Cristina Fernández, si volvemos a las internas palaciegas, a la “Estrategia del chimpancé”, bien explicada por Carlos Matus, vamos a terminar confirmando lo que la mayoría sospecha, dar un giro de 180° y empezar de nuevo con otras ideas, con otros proyectos y con otros objetivos.

“La planificación estratégica del estado” no es un mero grupo de palabras que conforman el título de un libro que lleva más de 20 ediciones es un manual básico sobre planificación de políticas públicas y su aplicación en beneficio de la sociedad en su conjunto, es la seguridad jurídica, la constitucionalidad, la autonomía y por sobre todo el trabajo conjunto de autoridades en pos del desarrollo sostenible de un país, nada, absolutamente nada se puede hacer sin planificar y mucho menos gobernar y los argentinos hemos naturalizado como política de estado la improvisación, algo que hoy millones de argentinos a la hora de ir al supermercado no pueden hacer porque si no planifican el gasto puede que no lleguen a fin de mes, como de hecho pasa desde hace 5 años, incluyendo la desastrosa gestión de Mauricio Macri y la ametralladora impositiva que destruyó lo poco que quedaba de los 12 años anteriores.

1155 días no es un numero azaroso es la fecha de vencimiento de los que hoy disfrutan un estado de bienestar mientras miles de personas reciben un bolsón comunitario, no tiene médicos que los atiendan, no tiene contención, no tienen trabajo y si lo tienen cada vez pagan más impuestos, como el de los celulares que se fabrican en esta provincia y aumentaran 6,55% a partir de enero, como también aumentaran las tarifas un 60%, lo que en economía es lisa y llanamente otra devaluación.

Yo diría un día para arrancar, para proponer, para ejecutar, para cumplir, para explicar, para generar, para unificar y 1154 días para sacar a este país del fondo del tarro, porque cuando se está en el fondo lo único que queda por hacer es subir. Ya no se preocupen, por como esta Noruega, Suiza, o Suecia, fíjense como estamos acá y ahora, cuales son las prioridades, que es lo importante y no lo urgente, muestren el plan posible, el plan real, el plan factible, 1155 días puede ser mucho o poco, depende de ustedes, de los que tienen la sartén por el mango y el mango también pero una cosa es clara, también depende de ustedes que dejen huella o solo un rastro de su paso, un buen recuerdo o la condena al olvido, una posibilidad de continuidad o el debut y despedida.

Todavía hay tiempo, no mucho, pero hay, aprovéchenlo para enderezar el rumbo, no hay muchas opciones asi lo indica la realidad.

Armando Cabral