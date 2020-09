Ya 6,5 millones de argentinos las usan, ¿vos tenés la tuya?: por qué explota el uso de billeteras digitales en Argentina

Para captar más usuarios y aprovechar la multiplicación de estas apps, las fintech además proponen importantes beneficios. También para diferenciarse de sus competidores, incluso los bancos. Por ejemplo:

Pago de servicios : Mercado Pago ofrece descuentos todos los días y hasta la posibilidad de abonar en cuotas

: ofrece descuentos todos los días y hasta la posibilidad de Empresas de delivery y supermercados : Naranja X, Ualá y CuentaDNI ofrecen rebajas del 10 al 30% en varias cadenas

: ofrecen en varias cadenas Farmacias y sitios de educación online: entre 20 y 30% en las principales billeteras

y sitios de educación online: entre en las principales billeteras Recargas: las apps permiten sumar saldo con rebajas en tarjetas de transporte (SUBE) y carga de celulares

Para todos y todas

En el marco de una economía con alta tasa de informalidad, las billeteras digitales favorcen la inclusión financiera de una parte de la población que no es atendida por los bancos.

“La tecnología es parte de la solución. Necesitás que la economía crezca, se bancarice, sea formal. Eso traerá muchas ventajas porque todos gozarán de los beneficios de la bancarización plena y hasta será más seguro”, plantea Hecker.

Torriglia agrega que una de las claves para que este tipo de herramientas tenga éxito se basa en la educación financiera, algo en que los “bancos fallaron en los últimos 30 años” y en el que las fintech tienen una oportunidad de oro.

En este sentido, el directivo asegura que “las billeteras virtuales dan respuesta y solución a esta problemática, ya que posibilitan de modo simple bancarizar a miles de personas hoy sin acceso al sistema”.

Los bancos se suman

Banco Nación busca crecer en esta unidad de negocios con BNA+, su billetera digital que es de gran relevancia en el sector debido a que es la entidad con mayor cantidad de clientes del país. “Tuvo una muy buena recepción y en muchos casos un rápido acceso a la app. Somos un banco que nos movemos en un ambiente muy masivo y con un público muy diverso”, afirma Hecker.

“Los países desarrollados tienen dos atributos en sus sistemas financieros: profundidad e inclusión. Nosotros trabajamos en los dos, pero particularmente en la inclusión”, completa.

Así, el Nación imitó la estrategia del Provincia, que con CuentaDNI superó los 2 millones de usuarios -en especial, jóvenes- fundamentalmente gracias a la posibilidad de ofrecer una cuenta con CBU al instante, vital para acceder al cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y otros planes sociales.

En el caso de la billetera del Bapro, sigue sumando funcionalidades. La última que agregó fue la posibilidad de abonarservicios. Y el 70% de sus clientes son nuevos, de los cuales la mayoría no había operado antes con un banco.

Juan Cuattromo, presidente de la entidad, señala que “aportar soluciones que le mejoran la vida a las y los bonaerenses para que no hagan filas durante la pandemia es parte de nuestro rol social como banco público”.

“El mismo banco que va camino a su bicentenario también se pone a la vanguardia para ser la opción de los nativos digitales”, revela Cuattromo. En efecto, el 60% de los usuarios es menor de 35 años.

Claro que no están solos. Tal como adelantó iProUP, una treintena de bancos privados, públicos y cooperativos lanzarán antes de fin de año MODO, una billetera con la que ofrecerán una “ventanilla” digital más a sus usuarios tanto en una app dedicada como en el mobile banking de las entidades.

Así, buscarán llegar a todos los usuarios del sistema y aprovechar su base instalada: casi 19 millones de titulares de tarjetas de débito y unos 6,5 millones de crédito. Entre los primeros servicios que ofrecerán se encuentran:

Transferencias a los contactos del celular

Centralizar movimientos de cuentas y tarjetas de todas las entidades en un sólo lugar

Pagos con códigos QR

De este modo, los bancos podrán tener una “fintech propia” con la cual aprovechar los millones de clientes que ya poseen y sin necesidad de que creen una cuenta en otra aplicación, como un freno al continuo avance de las financieras 4.0.

A futuro

Si bien las billeteras digitales no paran de sumar clientes, Dominique Croce, director de BenkoPay, que provee estas plataformas a terceros, advierte que se avecina un problema para el sector: la rentabilidad.

En diálogo con iProUP, el especialista lamenta que “el ambiente competitivo está dominado por empresas que invierten mucho dinero para acostumbrar a los usuarios a no pagar servicios que tienen costos“.

“Nuestros clientes se tienen que preguntar si la billetera es un nice to have o un must have. Estoy convencido de que para ciertas empresas, en particular para las emisoras de tarjetas regionales y préstamos locales, tener una billetera virtual se está convirtiendo en un must have de manera acelerada“, sostiene.

Pero Croce es optimista y afirma que la Argentina posee una gran ventaja en comparación a países de Europa: “lo simple que es prestar dinero” para las fintech.

“El negocio está en los créditos y la billetera virtual es un medio para este fin. Nosotros proveemos a las empresas que quieren brindar préstamos uno de los mejores medios del mercado para hacerlo”, detalló.

“En América Latina, la mayoría de las transacciones sigue siendo en efectivo, pero esto ha comenzado a cambiar. El cruce del puente digital lleva tiempo“, vaticina el el CEO de XCOOP.

Y completa: “Una vez logrado, veremos cómo la gente empieza a acostumbrarse a pagar con billeteras digitales. Luego vendrá la consolidación del mercado: los que logren posicionarse como líderes en los diferentes segmentos serán los que perduren y absorban al resto“.

Estas plataformas se enfrentan al desafío de abarcar un universo amplio de usuarios, entre los que se encuentran aquellos que están familiarizados con el mercado financiero y quienes nunca pisaron un banco. Pero pueden transformarse en la llave que dará acceso a un cambio de paradigma: dejar al efectivo cada vez más relegado.

Fuente:iproup.com