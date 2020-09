Un dia despues: Ampliación del Superior Tribunal BERTONE: “ESTOY TOTALMENTE EN CONTRA DE ESA LEY”

Bertone consideró que “es una ley que lleva nombre y apellido”, y agregó “es una vergüenza que se modifique una institución tan importante como el Superior Tribunal de Justicia para pagar acuerdos políticos electorales.” La ex gobernadora también analizó que “acá no hay una reforma pensada para mejorar el acceso a la justicia de la comunidad o la transparencia de los procedimientos sino lisa y llanamente una entrega de la justicia a una familia con poder en la provincia.” La legisladora nacional advirtió además que “en plena crisis por la pandemia deberían volcar los cuantiosos recursos que va a consumir esta reforma en las pymes y comercios y en la gente que está sin trabajo”, y dijo contundente “pero en vez de eso hoy la corporación política le entregó el poder a la familia Löffler”. “El pueblo fueguino no se merece esto”, concluyó.