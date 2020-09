En ese sentido, sostenemos que el Poder Judicial de la provincia, debería administrar de manera optima, transparente, estratégica y planificada los recursos humanos y económicos, además de respetar el principio de igualdad para el ingreso a la justicia; la igualdad y el merito para la promoción en la carrera judicial; respetar la equidad al momento de nivelar agentes en atención a su capacitación y compromiso laboral diario y al momento

de asignar adicionales de modo tal que la conducta sea igual para todos, evitando privilegios especiales para ciertos miembros del Poder Judicial.

Debemos tender a una carrera en el marco de todos los órganos gubernamentales y en especial en el Poder Judicial de la provincia, donde la promoción y el ascenso en la carrera judicial lo sea basado estrictamente en la habilidad (merito) en vez de la riqueza o la posición social que se tenga, todos debemos tener las mismas posibilidades y oportunidades, no solo aquellos que son amigos, parientes, conocidos, cercanos al poder de turno en cualquiera de los tres Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.-

Además deberíamos ser serios al momento de administrar los recursos, si estamos funcionando en el estado con un 50% de personal presencial o menos, no podemos generar nuevos ingresos porque respecto de ellos en este tiempo de emergencia surgen muchas dudas: ¿son necesarios?, ¿respetaron el sistema de ingreso? ¿Ingresaron de manera democrática?, ¿se tuvo en cuenta la prioridad de los juzgados de primera instancia que vienen reclamando la cobertura de sus vacantes por fundamentos exclusivamente

ceñidos a estrictas necesidades funcionales?

Creo que sería respetado y aceptado del crecimiento del área de Salud y Seguridad, por que la sociedad es lo que pide y solicita a diario, que nos cuiden y ser iguales en dignidad y derecho.- No utilizar el poder del cargo que se ostenta para direccionar ascensos o ingresos, nuestra institución es del estado y no privada de nadie en particular.-

Tratar como desiguales si no son: amigos, parientes, conocidos, cercanos al poder de turno en cualquiera de los tres Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.-, puede constituir una forma indirecta de discriminación, lo que resulta contrario a los principios básicos de nuestra Constitucion, tanto provincial como nacional además de los tratados de Derechos Humanos.

Sostenemos que el presupuesto judicial y provincial se debe administrar con equidad y visión estratégica, sobre las reales y verdaderas necesidades de la institución, de los trabajadores y de la ciudadanía, y dentro de esos principios que deben tenerse en cuenta esta uno que es fundamental y es el de la igualdad, por eso nos oponemos y hacemos publico nuestro rechazo a los ingresos dedocráticos, direccionados a los privilegios y prebendas de la gran familia o grupo de amigos.-

A los judiciales nos une la lucha porque somos la reserva moral de la justicia.-

