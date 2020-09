Tierra del Fuego inicia tratativas para reperfilar su deuda en dólares

Mart 22/09/2020.- El Gobierno de Tierra del Fuego anunció el inicio de conversaciones formales con los acreedores y con otras provincias que poseen una situación financiera similar, con miras a reperfilar el endeudamiento de US$ 200 millones, tomado en 2017 a través de la colocación de títulos públicos con la garantía de ingresos por coparticipación de hidrocarburos.

El ministro de Finanzas fueguino, Guillermo Fernández, aseguró al respecto que la intención de la provincia es “asegurar el pago del compromiso asumido”, pero “con términos más razonables que los vigentes”.

En ese sentido sostuvo que la crisis del coronavirus tuvo “un notorio impacto negativo” sobre la capacidad de pago y ha “socavado la base económica provincial”.

Tierra del Fuego buscará renegociar los títulos “TFU 2027”, emitidos el 17 de abril de 2017 y con vencimiento el 17 de abril de 2027, con una tasa de interés del 8,95% anual y vencimientos trimestrales (de los intereses) de US$ 4,5 millones.

Por su parte, el capital de la deuda se amortiza en 33 cuotas, también trimestrales desde el 17 de abril de 2019: las primeras 12 por el 2,5% del total de la deuda (unos US$ 5 millones por cuota); las siguientes 14 por el 3% (unos US$ 6 millones cada una): y las últimas 7 por el 4% de la deuda (unos US$ 8 millones por pago).

Si bien los bonos estaban afectados por una ley específica al financiamiento de obras de infraestructura, otra norma sancionada este año autorizó al Ejecutivo a utilizar parte de los fondos para auxiliar al sector privado en el marco de la crisis sanitaria.

“Nuestra obligación es que el Estado provincial siga siendo sustentable. Un proceso de reestructuración basado en el diálogo y el acuerdo mutuo es la mejor manera de preservar también los derechos patrimoniales de los tenedores del bono”, señaló Fernández.

El ministro precisó que para la operatoria de canje “contamos con el asesoramiento de una empresa de gran prestigio como es Deloitte, junto con los estudios Tavarone, Rovelli, Salim & Miani, y Clifford Chance”, además del “decidido acompañamiento del Gobierno nacional” a través de Unidad de Apoyo de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial.

El titular de Finanzas dijo que se buscan estrategias conjuntas con otras provincias de la región, como Chubut y Neuquén, con las que ya se produjeron encuentros virtuales en busca de puntos en común.

“En los tres casos las deudas se encuentran mayormente garantizadas por regalías hidrocarburíferas. Con los demás Estados provinciales coincidimos en cómo repercute el pago de las obligaciones ante un escenario tan complejo como el que vivimos, definido por la pandemia y la abrupta caída del precio del petróleo”, resumió Fernández.

Según el funcionario, en el caso particular de Tierra del Fuego el endeudamiento en moneda extranjera “está consumiendo el total de los fondos que ingresan en concepto de regalías”, mientras que todavía faltan cancelar US$ 170 millones más los intereses.

La emisión del bono fue autorizada a través de la ley provincial 1132, a 10 años, con amortización trimestral y un período de gracia de 2 años para el pago del capital.

Descontados los gastos de la colocación, el monto efectivamente ingresado a las arcas provinciales fue de US$ 189 millones.

Fuente:Diario Jornada