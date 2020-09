Según proyecciones de la Licuadora Tierra del Fuego recaudará más de 13 mil millones de pesos este año, pero aun así la situación es muy complicada.

Hasta el mes de Julio la provincia tuvo ingresos totales por 7.648.695.513 de pesos, la proyección, de mantenerse este nivel de ingresos superaría los de 2019 cuando ingresaron 12.698.695.513, es decir una diferencia en más de 555.752.410 de pesos.

En este informe se incluye también el pago de tres cuotas de 9.5 millones de dólares de la deuda que dejo la gestión de Rosana Bertone de 200 millones de dólares que si lo tomamos a la cotización oficial de hoy 10 de septiembre es de $79,00 estaríamos hablando de 750.500.000.000 pesos por cada pago por tres son más de 2.100 millones de pesos, es decir que la provincia debe poner más plata, recordemos las cuotas son trimestrales y el pago del bono se extiende hasta el 2027, a esto debe sumarse la forma como pagan las regalías las empresas, recordemos que Roch por ejemplo mantenía una deuda de 5 millones de dólares, esto ocurre porque las petroleras depositan sus ganancias primero en sus cuentas y luego si alcanza se le paga a la provincia he aquí la famosa deuda que debemos pagar todos los fueguinos.

Teniendo en cuenta estos datos y el monto total del presupuesto, el déficit, según nuestras proyecciones no será de 15.000 millones de pesos sino de 17.928.316.308 pesos teniendo en cuenta la recaudación anual total de la provincia.

Como se puede ver las dificultades no son pocas, pero aun así el gasto público es uno de los problemas más serios, a tal punto que el jefe de policía dijo hoy que no se le puede aumentar los sueldos al personal policial porque no hay plata. En marzo un agente de la fuerza cobraba 31 mil pesos, se lo llevó a 41 mil, pero aún no se logró la equiparación con la Policía Federal, un conflicto de larga data sin solucionar.

La situación general de la provincia no es la más cómoda y aún se encuentra renegociando la deuda y tratando de buscar capitales chinos o israelíes que recompren la misma, una tarea nada fácil en un país en crisis.

En las planillas se puede ver en detalle cada uno de los ingresos de la provincia, tanto por impuestos propios, como por coparticipación y regalías

El detalle es el siguiente hasta el mes de julio:

Ingresos tributarios (impuestos): 3.341.722.188,78 pesos.

Otros ingresos: 723.868.060,74 pesos

Regalias:1.758.069.977,74 pesos

Derechos ley 26197 hidrocarburos: 562.021.666,24

Fondos; servicios sociales, reactivación productiva, fondo de financiamiento sistema previsional: 1.263.013.520,57 pesos

Total, acumulado en los primeros 7 meses del año: 7.648.695.513,08 pesos.

Los ingresos tributarios pasaron de 486.,385.368,15 de pesos en julio de 2019 a 520.354.504,33 pesos en julio de 2020.

El aumento por ingresos tributarios entre enero y diciembre de 2019 fue de casi 100 millones de pesos más, pasó de 393.453.976,07 de pesos a 449.879.567,18 de pesos.

En 2020 desde enero a julio la caída fue de casi 20 millones de pesos, paso de 539.723.026,53 de pesos a 520.354.504,33 de pesos en el último mes cargado en los informes oficiales.

Recaudacion total 2019.

Fuente:www.lalicuadoratdf.com.ar