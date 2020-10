Se presentó oficialmente el 56° Coloquio IDEA con el anuncio de nuevos oradores

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2020. – En su 60° aniversario, y de una forma completamente diferente a los años anteriores, se presentó oficialmente a la prensa el 56° Coloquio IDEA, que se desarrollará del 14 al 16 de octubre. El presidente del 56° Coloquio, y CEO de IBM, Roberto Alexander, dio la bienvenida a los presentes vía ZOOM y comentó: “Estamos muy entusiasmados porque tendremos un coloquio único que será más federal, plural e interactivo que nunca, con la participación de sectores clave de nuestro país. El Coloquio de IDEA es el espacio en donde las diferentes visiones se unen para debatir y ayudar a encontrar ese horizonte de país común a todos los argentinos. Y para eso, este año, creamos especialmente una plataforma multimedia para garantizar la calidad del intercambio con destacados oradores internacionales y locales, así como también recrear la experiencia del evento presencial y, a su vez, llegar a más personas”

En un año único de pandemia global, IDEA cumple 60 años representando la voz activa del empresariado argentino y contribuyendo ininterrumpidamente a través del debate, el análisis y la ejecución de propuestas concretas en el desarrollo económico, la calidad institucional y la integración social del país.

La edición 2020 del Coloquio contará con 4 ejes temáticos de gran relevancia, que son: el Escenario Internacional que abarcará la geopolítica para conocer las tendencias que aportarán los elementos para pensar la Argentina; la Economía; la Innovación; y Sociedad y Cultura, que comprenderá Justicia, Pobreza y Educación.

Paula Altavilla, Tesorera de IDEA y LatinAmerica South Region Director de Whirlpool, a cargo del eje Escenario Internacional explicó que cuando empezaron a trabajar la temática, no se imaginaron que el coronavirus iba a tener el impacto que finalmente tuvo, con lo cual “el Escenario Internacional pasó a tener un peso diferente y lo pesamos yendo de lo general a lo particular. Primero entendiendo cuáles son las tendencias globales, dónde generó impacto la pandemia, qué pasó con la Argentina, y todo lo relacionado al liderazgo. A través de las voces de ex cancilleres vamos a reflexionar sobre las tendencias globales y su impacto en el país y cómo el Gobierno ve la interacción de la Argentina con el mundo. El liderazgo será también el centro de este eje, con la construcción de modelos de gestión sustentables. Por último un video compilado con la visión de CEOS globales resumirá el rol de las corporaciones para el mundo que viene”.

Alejandra Ferraro, Directora de IDEA, Co-Líder de la Red de Redes y Líder Geográfica de Recursos Humanos de América Latina de Accenture, responsable del desarrollo de los contenidos del eje Sociedad y Cultura, destacó los nuevos roles que tuvieron que asumir las empresas en el contexto originado por el Covid, y sostuvo además que América Latina va a tener nuevos desafíos. “En el panel La agenda para una Argentina con medio país en la pobreza, estaremos tratando la pobreza con tres miradas, la actual relacionada con la pandemia, la mirada de la integración de la economía popular y la mirada del rol del empresario”, explicó Alejandra.

Será un panel que ayudará a reflexionar sobre cómo se radicó la pobreza en la Argentina al mismo tiempo que se activaron lógicas de cooperación, donde el empleo es un herramienta para salir adelante a través de emprendimientos, en donde las empresas también juegan un rol muy importante en la Sociedad. Verónica Andreani, Directora de IDEA y Directora de Grupo Logístico Andreani; Alejandro “Pitu” Salvatierra, Miembro del Instituto Villero de Formación y Nahuel Sosa, Sociólogo y abogado. Docente UBA. Director del Centro de Pensamiento Génera, compartirán sus experiencias.

Este eje comprende otros aspectos como la Educación, Melina Furman, Investigadora del CONICET y Profesora Asociada de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, tratará la problemática de la pandemia con los aprendizajes obtenidos en este contexto. Por su parte, la institucionalidad que también conforma este eje, estará a cargo de Marcelo Scaglione, CEO de NuevasIdeas, consejo estratégico para Boards y Líder del acceso de Argentina a la OCDE (2016-2019) con el panel: Las reglas de juego del país que queremos ser.

En Justicia y República, Delia Ferreira Rubio, Presidente de Transparencia Internacional y Alberto Garay, Socio Titular de Carrió & Garay Abogados y Profesor en UDESA y UBA, se referirán a la importancia de los principios republicanos consagrados en nuestra Constitución Nacional, con instituciones sólidas y un Poder Judicial independiente y eficaz.

Durante su presentación, el responsable del eje de Innovación, Mariano Bosch, Director de IDEA y Cofundador y CEO de Adecoagro, reflexionó sobre la temática: “En lo que es innovación, hay una nueva realidad que es que todos nos necesitamos. Cuando decimos que nos necesitamos es acercarnos a las diferentes realidades, conversar, conocer las necesidades y capacidades de cada uno, poder retroalimentarnos positivamente entre los diferentes sectores. Esta mirada es desde el punto de vista personal, pero también empresarial, donde la necesidad de una está resuelta por la capacidad del otro. Es fundamental crear una mirada de cooperación e integración adaptándose a esa nueva realidad. Solo mediante una mirada inteligente y de largo plazo sobre las oportunidades que nos genera esta nueva cooperación llegaremos al país que queremos ser“.

El cierre de los voceros estuvo a cargo de Francisco C. Ortega, Director de IDEA y Senior Partner, Managing Partner de McKinsey & Company, a cargo de paneles del eje Económico. “En estos tiempos de disrupción en donde el espíritu del capitalismo es atender las necesidades de toda la sociedad, todo lo que ha pasado creo que lleva a repensar cómo es ese capitalismo hacia el futuro donde el rol de los empresarios es central pero al mismo tiempo no es suficiente. No solo la inversión, la creación de empleos y de valor si no también el compromiso con cada una de las sociedades, el pensar en el largo plazo, en el vínculo con el medioambiente y la sustentabilidad y la transparencia como un todo“.

Dos de las tres sesiones simultáneas que se desarrollarán el último día del Coloquio abarcarán esta temática: Transformación digital en las finanzas, será un panel compuesto por Paula Arregui, COO de Mercado Pago y Fabián Kon, CEO de Banco Galicia. En La transformación digital potenciando las economías regionales se contará con Bernardo Milesy de GLOCAL y con Martín Otero Monsegur, Presidente de San Miguel.

También en el panel Presente y futuro de la economía argentina, con la presencia de Santiago Bulat, Economista Jefe de IDEA; Martín Redrado, Director de Fundación Capital y Director Master in Central Banking Asia Bussines School y Hernán Lacunza, Director General de Empiria Consultores

Quienes se inscriban a la modalidad arancelada accederán a contenidos premium y a sesiones exclusivas, podrán interactuar con otros pares y participantes del evento a través de chats privados de networking y conocerán las opiniones en tiempo real y podrán compartir las propias a través de muros de reacciones. Todo esto sin moverse de sus casas y desde cualquier punto del país.

Al igual que en Experiencia IDEA Agroindustria, el evento será transmitido vía streaming a través de Youtube, pero sin acceso a la experiencia multimedia ni a las charlas en simultáneo.

Para más detalles de cómo ser parte de un Coloquio único, ingresá a: https://coloquio.idea.org.ar/

Programa

Miércoles 14 de octubre

08:30 a 08:45 Check in

Noelia Barral Grigera, Periodista especializada en política

08:45 a 08:55 Qué país queremos ser: palabras de apertura

Roberto Alexander, Director de IDEA, Presidente del 56° Coloquio, Presidente y Gerente General de IBM Argentina

08:55 a 9:10 Qué país queremos ser: el rol de CABA

Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

09:10 a 09:30 Qué país queremos ser: el rol de la Provincia de Buenos Aires

Axel Kicillof, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires (invitado – a confirmar)

09:30 a 10:15 Un país en el que todos SeamosUno

Gastón Remy

Rodrigo Zarazaga, Director del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS)

Moderadora: Inés Cura, Presidente Red de Diversidad de IDEA y COO IBM Argentina

10:15 a 10:35 BREAK

10:35 a 10:40 Introducción

Carolina Amoroso, Periodista en Todo Noticias

10:40 a 11:10 El mundo post pandemia

Thomas Friedman, Foreign Affairs Columnist, The New York Times

Moderadora : Paula Altavilla, Tesorera de IDEA y Latin America South Region Director de Whirlpool

11:15 a 11:50 La Argentina en el mundo post pandemia

Rafael Bielsa, Embajador de la República Argentina en Chile

Susana Malcorra, Decana, School of Global and Public Affairs, IE University

Moderador: Damian Scokin, Director de IDEA y CEO de Despegar.com

11:51 a 12:01 La Argentina en el mundo post pandemia

Felipe Solá, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación

12:01 a 12:18 Liderar para la sustentabilidad

Otto Scharmer, Professor at the Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology and co-founder of the Presencing Institute

12:18 a 12:31 Liderando en la nueva (a)normalidad

João Carlos Brega, President of Latam of Whirlpool

Luly de Samper, Vicepresidente Internacional Johnson & Johnson Medical Devices LATAM

Jane Fraser, Presidente de Citi y CEO de Global Consumer Banking

Carlos Hernández, Executive Chair of Investment and Corporate Banking of J.P. Morgan

Andrew Liveris, Former Chairman and Chief Executive Officer of The Dow Chemical Company

Mike Roman, Chairman and Chief Executive Officer 3M

12:31 a 12:48 Educación: nuevos y viejos desafíos para el país que queremos ser

Melina Furman, Investigadora del CONICET y Profesora Asociada de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés

12:52-13:02 Palabras del Presidente de IDEA

Roberto Murchison, Presidente de IDEA y Gerente General de Grupo Murchison

Jueves 15 de octubre

08:30 a 08:45 Check in

Eduardo Braun, Especialista y autor en Liderazgo y Cultura Organizacional. Director del Grupo Supervielle

08:45 a 09:10 Los desafíos de las democracias latinoamericanas

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Moderador: Eduardo Braun, Especialista y autor en Liderazgo y Cultura Organizacional. Director del Grupo Supervielle

09:10 a 09:35 Las reglas de juego del país que queremos ser

Marcelo Scaglione, CEO de NuevasIdeas, consejo estratégico para Boards. Líder del acceso de Argentina a la OCDE (2016-2019)

Moderador: Eduardo Braun, Especialista y autor en Liderazgo y Cultura Organizacional. Director del Grupo Supervielle

09:35 a 10:25 La agenda para una Argentina con medio país en la pobreza

Verónica Andreani, Directora de IDEA y Directora de Grupo Logístico Andreani

Alejandro “Pitu” Salvatierra, Miembro del Instituto Villero de Formación

Nahuel Sosa, Sociólogo y abogado. Docente UBA. Director del Centro de Pensamiento Génera

Moderador: Chani Guyot, Director de RED/ACCIÓN

10:25 a 10:45 BREAK

10:45 a 11:25 Justicia y República

Delia Ferreira Rubio, Presidente de Transparencia Internacional

Alberto Garay, Socio Titular de Carrió & Garay Abogados y Profesor en UDESA y UBA

Moderador : Diego Leuco, Periodista. Conductor de Telenoche y Ya Somos Grandes

11:25 a 12:20 La nueva cooperación

Woods Staton, Executive Chairman de Arcos Dorados

Agustina Fainguersch, CEO de Wolox

Delfina Irazusta, Directora Red de Innovación Local

Nur Malek Pascha, CEO & Founder de Envíopack

Pamela Scheurer, Co-founder y CTO de Nubimetrics

Moderador: Mario Pergolini, CEO Vorterix Media

12:20 a 12:40 Sos un atleta de alto desempeño y no lo sabías

Juan Ignacio “Pepe” Sánchez, Director Innovación en AR. Dow Center

Moderador: Mario Pergolini, CEO Vorterix Media

12:40 a 13:00 Las 10 tendencias que cambiarán la vida por completo en los próximos 10 años

Nicolás Pimentel, Fundador y director de la agencia de transformación e innovación Becoming

Moderador : Mario Pergolini, CEO Vorterix Media

13:00 a 13:15 Interacción

Mario Pergolini, CEO Vorterix Media

15:00 a 17:00 Resultados Encuesta IDEA Expectativas de Ejecutivos

Eduardo D’Alessio, Presidente de D’Alessio IROL

Luis Secco, Director de Perspectiv@s Económicas

Viernes 16 de octubre

08:30 a 08:45 Check in

Hinde Pomeraniec, Periodista y escritora

08:45 a 09:15 El COVID-19 como acelerador de la innovación

Fernando Polack, Director de Fundación INFANT

Moderadora: Hinde Pomeraniec, Periodista y escritora

09:15 a 09:40 Reimaginando el capitalismo para el largo plazo

Expositor a confirmar

Moderador: José del Rio, Secretario General de Redaccion del Diario La Nación

09:40 a 10:05 El futuro del capitalismo, una visión política y social

Paul Collier, Professor of Economics and Public Policy, University of Oxford.

Moderador: José del Rio, Secretario General de Redaccion del Diario La Nación

10:05 a 10:20 BREAK

10:20 a 10:50 Sesiones Simultáneas

Sesión Simultánea: “Transformación digital en las finanzas”

Paula Arregui, COO de Mercado Pago

Fabián Kon, CEO de Banco Galicia

Moderador: Sigrid Tolaba, Presidente y CEO de Southern Trust , Grupo TPCG

Sesión Simultánea: “La pandemia como punto de inflexión: el futuro del trabajo”

Gerardo Martínez (UOCRA)

Patricio Nobili (Arcos Dorados)

Moderadora : Cecilia Giordano, Presidente y CEO de Mercer Argentina

Sesión Simultánea: “La transformación digital potenciando las economias regionales”

Bernardo Milesy (Glocal)

Martín Otero Monsegur, Presidente de San Miguel

Moderador: Dante Sica, Ex Ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Senior Counsellor de Equipo Económico (España) e integrante del Consejo Externo Consultivo de ABECEB

10:50 a 11:05 BREAK

11:05 a 12:00 Presente y futuro de la economía argentina

Santiago Bulat, Economista Jefe de IDEA

Martín Redrado, Director de Fundación Capital y Director Master in Central Banking Asia Bussines School

Hernán Lacunza, Director General de Empiria Consultores

Moderador: Fernando González (Clarín)

Cecilia Todesca, Vicejefa de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina (invitada – a confirmar)

12:00 a 12:45 Qué país queremos ser: la mirada federal

Arabela Carreras, Gobernadora de la provincia de Río Negro (invitada – a confirmar)

Omar Perotti, Gobernador de la provincia de Santa Fe

Juan Schiaretti, Gobernador de la provincia de Córdoba (invitado – a confirmar)

Sergio Uñac, Gobernador de la provincia de San Juan (invitado – a confirmar)

Gustavo Valdés, Gobernador de la provincia de Corrientes

Moderador: Iván Schargrodsky, Director de Cenital – Periodista político en C5N

12:45 a 13:00 Qué país queremos ser: palabras de cierre del Presidente de la Nación

Alberto Fernández, Presidente de la Nación Argentina

13:00 a 13:15 Palabras de cierre

Roberto Alexander, Director de IDEA, Presidente del 56° Coloquio, Presidente y Gerente General de IBM Argentina.

Roberto Murchison, Presidente de IDEA y Gerente General de Grupo Murchison.