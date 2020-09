Se cumplen 45 años del “Adiós a Sui Generis”

Un día como hoy, pero hace 45 años las multitudes despedían en el Luna Park al icónico Sui Generis. Fueron dos funciones las que quedarán en la memoria de todos los argentinos.

“El adiós a Sui Generis” convocó a más de 25 mil personas en el estadio para despedirse del gran dueto de Charly García y Nito Mestre.

Estas funciones marcaron un hito en el devenir del rock argentino. “El motivo es muy simple. Creo que Sui Generis tenía que terminar en algún momento y pienso que este es el mejor momento para hacerlo. Es el cansancio de hacer siempre lo mismo y tomar conciencia de que esto dio hasta dónde podía dar”, había dicho en aquellos días Charly.

A sus 45 años, Nito Mestre en diálogo con Télam dijo: “En realidad es algo que no tengo tan presente. No vivo pensando en eso. Sinceramente, lo veo como algo lejano. A veces, hasta me parece que le pasó a otro. Forma parte de una película de la que se acuerda más la gente que yo mismo. Pero sí sé que fue un momento clave, una cosa histórica“.

Sui Generis se conformó a fines de los años 60 en las aulas del colegio militar Dámaso Centeno, en Caballito, y encabezó el movimiento llamado “acusticazo”, que presentaba una faceta del folk al rock argentino, a partir de su debut discográfico de 1972 con “Vida”.

“Como con Charly seguimos en la misma profesión, nos parece que no pasó tanto. Es una fecha importante para todos los seguidores y le tengo un grato recuerdo. Fue el primer show multitudinario de rock que hubo en la Argentina”, recordó Nito Mestre a La Viola.

Estos shows que marcaron la historia del rock argentino quedaron documentados en dos discos, pero dos décadas más tarde se publicó su tercer volumen.

A partir de la separación de Sui Generis, Charly y Nito iniciaron sus carreras como solistas pero mantuvieron una estrecha relación que se plasmó en sus trabajos posteriores.