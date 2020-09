REPUDIO DE FORJA A LOS ATAQUES VERBALES DE CARLA FULGENZI A LA MINISTRA GABRIELA CASTILLO.

No es la primera vez que la señora Fulgenzi ataca y violenta a nuestra compañera, burlándose respecto a su apariencia, mencionando en tono irónico y burlesco respecto a su vestimenta y dejando entrever su corporalidad. Para nada estamos de acuerdo sobre el accionar de la señora fulgenzi quien además es comunicadora social y es ahí donde vemos sumamente preocupante que teniendo esa visibilidad y trascendencia en los medios sea quien aplique y replique prácticas machistas, violentas y de discriminación para con el género femenino.

Como militantes no aprobamos, ni acordamos con este y ningún tipo de violencia, ya que por mucho tiempo las mujeres y diversidades estuvimos ocultas y siendo bastardeadas por hombres y una sociedad machista, nos entristece que la señora Fulgenzi dedique su tiempo a denigrar y rebajar a su propio género.

Nos llama la atención que estos actos sean ejercidos por una mujer quien ha sido miembro del Consejo Consultivo de la Mujer de la Municipalidad de Ushuaia, que también haya sido reconocida por Abuelas de Plaza de Mayo y la Unión de Mujeres de la Argentina y fuera designada como Secretaria Internacional de la WILPF filial Argentina – Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, reconocida también por el concejo deliberante de Ushuaia y la legislatura provincial.

Entendemos que todo reconocimiento otorgado se debe al aporte para la construcción de una sociedad libre de discriminación y violencia para con cualquier persona, pero en especial cuando se trata de niñxs, jóvenes y mujeres quienes aún siguen estando en un grado terrible de vulnerabilidad.

Reivindicamos a la mujer y a su labor, NO toleramos su desaprobación y ridiculización social. Exigimos RESPETO y deseamos que ninguna MUJER sea víctima de violencia, abuso, discriminación y denigración cualquiera sea su condición social, corporal, raza o religión.

Luchamos por un mundo libre de estereotipos, donde la bandera de los derechos humanos siga siendo la que prime y nos conduzca a habitar una sociedad justa con igualdad y equidad.

Mujeres y Diversidades FORJA TDF