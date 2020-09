Por videoconferencia Concejales continuaron trabajando en las reuniones de comisión

El mismo será llevado adelante por la Dirección Municipal de la Vivienda, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad, quien organizará grupos o círculos de ahorristas, integrados por tantos adherentes como cantidad de cuotas en que se divide el precio a pagar por la casa.Asimismo la Dirección Municipal de la Vivienda representará legalmente al grupo y administrará sus recursos, percibiendo las cuotas, contratando la construcción, entregando las casas conforme al orden de adjudicación correspondiente, y realizando las demás operaciones inherentes al logro del objetivo del grupo.También propuesto por el concejal Calisaya, analizaron el asunto 365/20, proyecto de Comunicación que solicita al Ejecutivo Municipal que priorice en el plan de acción de RíoGrande Activa S.E., la prestación del servicio público de Internet en el ámbito de la ciudad de Río Grande.Además recomienda al Ejecutivo Municipal lleve adelante gestiones ante el Poder Ejecutivo Nacional, en el marco de la Ley 27.078 y del Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20, con el objeto de que Río Grande Activa Sociedad del Estado acceda a Tecnologías de la Información y la Comunicación, infraestructura y redes, para la explotación del servicio público de Internet, de manera de garantizar la función social y el carácter fundamental, como parte del derecho humano a la comunicación, de las Conectividad eInternet.A propuesta del concejal Calisaya también estudiaron el asunto 184/20, proyecto de ordenanza que propone un reordenamiento del sistema de circulación vial en Chacra IV.En este sentido se propone establecer sentido Norte-Sur como sentido único de circulación sobre calle Juan Visic, desde Ramón Cortez a Dr. Raúl Chifflet. Además se prohíbe el estacionamiento sobre la acera de la mano de numeración par en la calle Juan Vicic desde la calle Ramón Cortez hasta la calle Dr. Raúl Chifflet, y se prohíbe el estacionamiento sobre la acera de la mano de numeración par en la calle Jerónimo Vukasovic, desde Dr. Raúl Chiflet a Ramón Cortez.

Proyectos del concejal Lassalle

A solicitud del concejal Lassalle, trataron el asunto 368/20, proyecto de ordenanza que propone la creación en el ámbito de la Municipalidad de Rio Grande de la plataforma pública y gratuita denominada “Portal de Comercios RG” como una herramienta digital para el fortalecimiento del comercio local.

El ‘Portal de Comercios RG’ proporcionará un espacio virtual donde los comercios de la ciudad podrán vincularse de manera directa y sin intermediación, con potenciales consumidores finales de conformidad con el presente decreto, y se establece que podrán utilizar la plataforma para publicar y ofrecer sus productos y/o servicios, todos aquellos comercios que se encuentren debidamente habilitados ante la Municipalidad de Río Grande.

Proyectos de la concejal Mora

A proposición de la concejal Mora, los ediles trataron el asunto 355 por el cual se propone la creación del “Banco de Tierras para Damnificados por Ígneos”, que estará a cargo de la Dirección Municipal de Tierras.

El proyecto establece que el Ejecutivo Municipal procederá a la desadjudicación de lotes en la Sección “F”, que oportunamente fueron adjudicados a Asociaciones Civiles, Clubes, etc, que no hubieren cumplido con los plazos establecidos por ordenanza municipal de adjudicación correspondiente o que no hayan sido ocupados al momento de la aprobación de la presente, los cuales pasarán al Banco de Tierras para Damnificados por ígneos, y procederá a la conformación del “Banco de Tierras para Damnificados por ígneos”.

En primera instancia, otorgar dichos terrenos, como medida excepcional, a los damnificados del ígneo del 5 de agosto, del pasaje Ceferino Namuncurá al 300, que cumplan con los requisitos para ser adjudicatarios de acuerdo a lo nor