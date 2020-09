OCUPARSE ES PREVENIR LA MUNICIPALIDAD PRESENTÓ EL ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE LOS TEST RÁPIDOS COVID – 19 EN PERSONAL ESENCIAL MUNICIPAL

ra, presentaron nexo epidemiológico. 11 de esas personas nos dijeron que habían sido familiares, compañeros de trabajo o personas que tuvieron antecedentes de viajes al exterior. Sobre la prevalencia de personas positivas, no podemos decir si es bajo o es alto, porque hay que comparar con algo. Los otros estudios epidemiológicos nacionales e internacionales, arrojan un porcentaje parecido en términos generales. A partir de las 38 casos positivos, es posible que hubieran podido transmitirlo a otras personas. Se supone que una persona infectada puede transmitirla a dos personas y media. Con lo cual en un mes, a partir de 1 sola persona podemos tener a 400 infectadas. Esto se reduce notablemente si se aplican las medidas de prevención. Lo cual nos lleva a concluir a modo de hipótesis que los trabajadores esenciales municipales se han cuidado eficientemente, porque a medida que avanzaban los conocimientos sobre el comportamiento del virus y por observar cada tipo de trabajo con su especificidad, se fueron adoptaron adoptando desde el Municipio mayores medidas de cuidado y prevención” analizó la Dra. a cargo del estudio.

“Las políticas públicas basadas en la evidencia, y no en suposiciones o hipótesis que podemos tener, permiten tomar mejores decisiones en beneficio de la comunidad. Es importante transmitir a los decisores políticos buena información, para que se puedan tomar mejores decisiones” finalizó la Dra. Basombrío.

Como cierre, el Dr. Corradi destacó las medidas adoptadas que obedecen que una “franca decisión política del intendente Walter Vuoto de buscar cuidarnos, prevenir y proteger a toda la población de Ushuaia, siempre tendiente a cuidarnos más, a tener presente el distanciamiento social, el uso de tapabocas, el lavado de manos, evitar reuniones aglomeradas y siempre tomar contacto con las autoridades sanitarias ante cualquier síntoma. A esta batalla no la gana uno solo, sino cuidándonos entre todos”.