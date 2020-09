Mirgor y el sub-régimen industrial fueguino: “es como si se hubiese terminado virtualmente para algunas industrias” .

José Luis Alonso, CEO de Mirgor -quizá el grupo industrial más importante que habita el parque industrial de Río Grande-, evaluó el contexto en el que vive la provincia frente a la necesidad de renovación del sub-régimen industrial que mantiene a las fabricas ancladas a la provincia.

Después de las políticas industriales de los últimos 4 años, y con un gobierno Nacional encarando una pandemia histórica, la posibilidad de analizar el sub-régimen parecen distantes. “En mi opinión, el contexto de los últimos 4 o 5 años ha sido extremadamente adverso para la industria” responde Alonso.

Opina que si bien el escenario posee aristas positivas como negativas “no siempre los escenarios adversos son escenarios que uno tenga que ir en contra, sino hay que tratar de encontrar las oportunidades de mejora, capitalizando la crisis en pos de un futuro mejor”.

Para Alonso la crisis en la Argentina es estructural. No es solamente el problema de dicho escenario, sino que “en general, durante los últimos gobiernos nacionales, han mostrado un comportamiento similar; no han atendido la realidad de Tierra del Fuego y el sub-régimen industrial, no han trabajado en conjunto con la Industria y el gobierno provincial en buscar un escenario de continuidad superadora”.

Alonso coincide con una premisa que resuena hace años pero que hasta el momento no ha tenido un avance concreto “después de tantos años, el régimen industrial tiene que ser aggiornado, modernizado. Hay que apuntalar las industrias clave e intentar buscar nuevas industrias, alternativas, proyectos sustentables para Tierra del Fuego”.

“La industria está absolutamente de acuerdo que así acontezca, nosotros no nos estamos resistiendo al cambio. Muy por el contrario, lo estamos promoviendo” asegura. Sin embargo, considera que desde el Ejecutivo Nacional “entre el gobierno anterior y el actual no hay diferencias respecto a la intencionalidad de revisar la continuidad del régimen”.

El CEO de una de las industrias más importantes que posee Río Grande aporta un componente a este cóctel de complejidades que atraviesa la industria: “hay actores muy importantes de Tierra del Fuego que no entienden que de la única manera que se sale de esta situación es con una actitud colaborativa y de trabajo en equipo”.

“Nosotros tuvimos un trabajo muy bueno con UOM Nacional en 2017 defendiendo la continuidad ante la amenaza real que teníamos de que el gobierno anterior terminara el régimen en ese momento, y la verdad es que no se valoró del todo en la isla” evalúa Alonso.

Reivindicó la postura de Antonio Caló por ese entonces y consideró que “tuvo una visión de continuidad laboral más que de cuestiones inherentes al salario” y que aseguró que “hay que agradecerle a él. Caló tuvo la visión y la decisión de evitar despidos masivos en Tierra del Fuego en medio de una crisis enorme”.

Alonso habla particularmente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y de la Asociación de Supervisores de la industria Metalmecanica de la República Argentina (ASIMRA). Para el CEO de la empresa “es muy llamativo que dos gremios que deberían pelear por la continuidad laboral y por la extensión del régimen y el bienestar de la gente; están más preocupados por conflictos que, encima nos dejan como un polo industrial inestable, volátil, que no cumple con sus clientes. Que permanentemente está conflictuado”.

Sin embargo, aclara que la conflictividad no es comparable en Río Grande y en Ushuaia, lo que profundiza la problemática de competitividad de la Ciudad industrial más importante de Tierra del Fuego. “El gremio bien entendido es muy útil, y es una herramienta de crecimiento industrial y una garantía de balance entre trabajador y empresa. Que el trabajador tenga lo que necesita, que no se sobrepase ningún límite y que se vele por el bienestar de los trabajadores y sus familias” define Alonso.

Considera que “cuando el gremio entiende la relación gremial como una cuestión de poder o de coacción o extorsión, lo único que conseguís es que el industrial comience a pensar seriamente en retirarse, buscando un lugar donde pueda trabajar mejor, donde pueda crecer, donde pueda tener una relación constructiva con todas las fuerzas vivas que rodean a la empresa”.

Opina que al industrial “se lo demoniza, pero en el fondo el industrial es una persona que quiere ir para adelante, que quiere crecer, que quiere que su empresa funcione mejor”. Para Alonso no hay industriales que “quieran destruir su propia empresa”, y que “si lo más importante que tiene cualquier empresa es la gente, que alguien me explique cómo puede ser que se entienda que los industriales quieren perjudicar a los trabajadores. Nunca lo quieren hacer” sentencia.

Faltan, semanas más semanas menos, 30 meses para el vencimiento del sub-régimen industrial de Tierra del Fuego. Poco más de dos años. Si bien Alonso remarcó que existe la necesidad de modernizar y actualizar ciertos aspectos del decreto, el reloj avanza y la preocupación aumenta entre los industriales.

“Yo lo veo con mucha preocupación lo que está aconteciendo hoy día” opina sobre el debate de la prórroga del decreto que establece el sub-régimen industrial. “Hay un trabajo muy importante por parte del gobernador de Tierra del Fuego (Gustavo Melella), que está haciendo un esfuerzo verdaderamente enorme por tratar de instalar este tema a nivel nacional. Veo un esfuerzo muy importante por parte de los industriales, de hacer cosas diferentes” señala y destaca la intención que tienen los legisladores sobre la extensión del sub-régimen, pero coincide con la mirada que deja esta responsabilidad en manos de los ejecutivos nacionales y provinciales.

“No veo una intencionalidad clara del gobierno nacional de una extensión del régimen” sentencia Alonso, cuenta que “hemos planteado y trabajado en su momento, hecho propuestas proactivas de cómo podría modernizarse el régimen industrial”, agregando además “un listado de industrias sustentables para Tierra del Fuego” entre las que señala trabajos en el campo de la alimentación industrializada, el turismo, la madera, la turba, y el polo logístico y petroquímico.

“Son cosas sustentables en el tiempo, y los industriales en Tierra del Fuego están dispuestos a dar ese cambio, a dar esa transformación” remarca, aunque insiste en que “esto no se modifica en dos o tres años, requiere de un período de tiempo no menor a diez años. Y lo que estamos pidiendo es juntamente eso: establezcamos estas industrias que tenemos que desarrollar, y los industriales de Tierra del Fuego, empezamos a trabajar en esta suerte de ampliación de la matriz productiva, apoyando y materializando esta sustitución, apoyado en la continuidad temporal del sub-régimen actual.” agrega.

Para el industrial, el plazo razonable para generar la mencionada sustitución debería ser de 15 años, quizás haciendo un gran esfuerzo se podría reducir a un mínimo diez. Y debería ir acompañado de controles en el cumplimiento de los pasos intermedios. “Que vaya generando esta industria, que vaya generando estas condiciones. Que empiece a producir, que empiece a tomar gente. Que puedan algunas personas ocupadas en la industria electrónica transformarse en personal para la industria alimenticia” ejemplifica.

“Yo estoy tan preocupado como ustedes. El régimen ya debió ser extendido. Estamos muy sobre la hora” retoma Alonso, poniendo el eje del discurso en el presente. Explica que desde el autopartismo automotriz, una de las ramas que encara Mirgor desde Tierra del Fuego, “estamos teniendo muchos problemas para poder participar en concursos y licitaciones de terminales”.

Explica que las terminales como son Ford, Volkswagen o Toyota cotizan contratos con una duración de 4 o 5 años, y sin la seguridad de mantener los beneficios impositivos que plantea el subrégimen, “no es posible participar en un concurso de selección, donde la mitad de la vida del proyecto no tengo seguridad de poder suministrar el producto”.

“Hoy es como si se hubiese terminado el sub-régimen industrial virtualmente para algunas industrias en particular” sentencia.

Ante la consulta que, si este cambio de la matriz productiva significa dejar a la industria metalúrgica de lado, frente a un lobby nacional que busca denostar el nivel de producción que poseen la industria fueguina, Alonso opina que “existe un desconocimiento cabal de las capacidades y desarrollo tecnológico que se ha producido en Tierra del Fuego en los últimos diez años”.

“Te aseguro que no hay una sola persona que invite a Tierra del Fuego que venga, visite nuestras plantas y no quede absolutamente absorto de lo que está viendo” confiesa Alonso, y explica que “en los últimos 15 años se ha focalizado en industrias muy demandantes, donde los estándares de calidad son tremendos. Donde un Samsung te exige lo mismo en Tierra del Fuego que a su planta de Corea, que a su planta de Tailandia.” especifica.

La estructura productiva que hoy posee la isla, junto a la especialización del recurso humano y las inversiones que se realizaron en líneas de inserción manual y automática, ponen a Tierra del Fuego a la altura de cualquier centro fabril del mundo. “Eso lamentablemente no lo conoce del todo la gente del gobierno Nacional, y al no conocerlo no pueden valorarlo” opina Alonso.

Mirgor hoy cuenta con un departamento de Ingeniería de 200 profesionales, y muchos ingenieros electrónicos especializados en Río Grande, “más de una provincia quisiera tener un departamento de Ingeniería de más de 200 profesionales especializados en un rubro. Es un capital gigantesco que ojalá se pueda poner en valor” apunta.

Alonso retoma la producción de los respiradores artificiales que se comenzaron a producir en la provincia. Asegura que se hizo sin fines de lucro y por fuera del régimen industrial porque “el Ministerio de Producción de la Nación no nos permitió hacerlo dentro de la 19.640 por lo que le corren todos los aranceles, le corren todos los impuestos”.

“Así y todo lo hicimos para ayudar al país en este contexto tan delicado y poder demostrar que éramos capaces diseñar y poner a producir en escala equipamiento tan complejo como un respirador artificial de alta complejidad” destaca. Actualmente hay 2.000 equipos producidos, y se suministró equipamiento a la Nación “que si no lo hubiéramos hecho realmente estaríamos en una crisis muy profunda de atención médica” opina. Sumado a la exportación de estos productos a más de 10 países.

A pesar de estos logros, entre los industriales existe desazón por una suerte de desatención por parte del Gobierno Nacional frente a esta hazaña de la ingeniería.

Protagonistas del debate

Hablar del rol que está jugando el Gobierno Nacional es señalar específicamente en su responsable principal en esta materia, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas.

Para Alonso, El Ministro Kulfas posee una incuestionable capacidad y calidad profesional para llevar adelante la evaluación de la extensión de sub-régimen industrial. De hecho, es de destacar el trabajo conjunto que se está realizando entre los equipos de producción de nación junto a los de la provincia, “buscando cuál es la viabilidad de la continuidad del sub-régimen industrial” y considera como una cualidad positiva “que Kulfas sea profundamente crítico del régimen. Hay que ser critico de las cosas para que las cosas mejoren”.

“Está bueno ser critico de algo que uno evalúa, pero para poder criticarlo de la mejor manera, hay que conocerlo. Y ahí sí considero que el Ministro tiene una deuda con Tierra del Fuego, que es conocer profundamente lo que nosotros hacemos en la industria” agrega sobre el funcionario nacional.

“Yo lo invito al Ministro a Tierra del Fuego, que venga y conozca lo que nosotros hacemos” adelanta Alonso, y asegura que “estamos dispuestos a recibir todo tipo de propuestas, críticas, solicitudes de mejora, requerimientos para que el régimen sea algo de lo que toda la Argentina se sienta orgullosa”.

Expansión e identidad

Modernizar el sub-régimen industrial sin dudas debería pensarse desde diferentes aristas, no solo productivas y económicas, sino también sociales en sus diferentes niveles. Alonso opina que “todo el andamiaje de la isla ha tratado de responder a los requerimientos”, destacando iniciativas que considera interesantes por parte de los gobiernos municipales y provinciales para la generación de centros de capacitación y desarrollo.

“He visto siempre mucho interés de parte de la gente sobre los temas técnicos de la industria” agrega y explica que el stand de Mirgor en las exposiciones que se realizan por el Día de la Industria “desfilan miles de estudiantes tratando de entender lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos”.

Evalúa que la industria si bien hace un esfuerzo muy importante, considera que podría ser mejor, “también podría ser mejor la iniciativa que tomamos los industriales para tratar de apoyar este tipo de cosas: la capacitación, la educación. Nosotros deberíamos pensar seriamente, si hay una extensión por 10 o 15 años más, en potenciar a nuestra Universidad Nacional de Tierra del Fuego, como así también a la Universidad Tecnológica Nacional y garantizar el compromiso de la Industria, y específicamente que todos los industriales participemos en desarrollar este ámbito educativo para poder tener mejores profesionales , no solamente a nivel de ingenieros de procesos, sino también a nivel de operadores de línea”.

“Sí, creo que hay cosas para hacer. Tomo el guante de la parte que nos toca a nosotros. Creo que podemos hacer más. Creo que la provincia tiene que hacer más. Creo que la gente se tiene que convencer, poner más esfuerzo orientado a ser mejor” expresa Alonso.

Opina además que los empleos en Tierra del Fuego “son de calidad”, y que “el metalúrgico de Tierra del Fuego tiene una calidad de vida muy superior al del resto de la Argentina. Y está Bárbaro que así sea. Ahora, eso tiene que ir acompañado por un plus de parte de la mano de obra, de tratar de hacer las cosas mejor, de enfocarse en productividad, de enfocarse en calidad, en confiabilidad” enumera.

Sobre esto, Alonso considera un punto a revisar y considera que, si bien hay personal que considera “excepcional”, también existe “un grupo de gente que verdaderamente su objetivo es tratar de hacer lo menos posible, con el menor esfuerzo posible”.

“El industrial de Tierra del Fuego es, en el fondo, gente trabajadora. Yo soy un trabajador que empezó lubricando bombas. Soy un operador de línea y lo digo con total orgullo” confiesa Alonso, y pide “romper con un mito: nosotros no queremos perjudicar a nadie. Y mucho menos a nuestra gente, que es nuestro capital más valioso, pero necesitamos trabajar en conjunto para demostrar que estamos a la altura de las circunstancias”.

Remarca que “hoy no podemos fallarle a ninguno de nuestros clientes. Y tenemos algunos clientes que son verdaderos líderes de la industria nacional como Toyota, Samsung, General Motors, Ford Motors Argentina. A este tipo de cliente, si vos fallas, no te perdonan”.

“La imagen y el prestigio de una compañía la hacemos entre todos: desde el primer operador, hasta el director general de la compañía” y “el único camino para tener un futuro promisorio nosotros y nuestras familias, es convencerse de nuestro protagonismo,” asevera finalmente.

