Legisladores Forja “No es momento de precarizar”

Los legisladores de Forja se refirieron al tema advirtiendo que ven “con suma preocupación que algunos sectores industriales pretendan traer a las relaciones laborales un modelo de contratación masiva, que entendíamos como obsoleto”.

Luego indicaron desde el bloque oficialista que “retomar la contratación bajo el modelo de trabajador “eventual”, en un sector tan programado como es el electrónico, nos retrotrae y hace recordar a la vieja política de flexibilización laboral puesta en marcha con la Ley 24013, en la década del 90, cuando el beneficio de la contratación era pensado en función de los intereses de la patronal y avanzaba sobre los derechos de los trabajadores, con la excusa de la necesidad de ocupar más mano de obra”.

Indicaron que “hace muchos años que la actividad industrial no utilizaba esta forma de contratación, debido a que ante trabajos extraordinarios se implementaban horas extras y cuando estas no alcanzaban, se incorporaban contratos a plazo fijo porque siempre se tuvo exactitud y certeza respecto de la producción”, remarcaron los legisladores por Forja.

En ese mismo sentido señalaron que “Lo que más llama la atención es que no son todos los sectores, son solo los más poderosos y precisamente los que más pueden resistir. Mientras que otros sectores de la producción, apegados a las buenas y viejas costumbres pero priorizando la buena fe laboral a pesar de tener mucha menos capacidad económica, continúan haciendo frente a sus obligaciones con las reglas y herramientas a las que están acostumbrados los trabajadores”, afirmaron.

Finalmente dijeron que “esperamos que esto no se dé, confiamos plenamente en los sectores involucrados y entendemos que seguramente arribarán a una posición que beneficie a todos”. De todas formas alertaron que “si se llegara a dar, reclamaremos que se fundamente exactamente cada eventualidad por cada puesto de trabajo. No es momento de precarizar, es momento de ser solidarios y llevar tranquilidad al sector obrero”, concluyeron los parlamentarios.