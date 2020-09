El secreto de su éxito: Galperin reveló las claves para convertir a Mercado Libre en una empresa de u$s50.000 millones

Mercado Libre no podía quedarse afuera del fenómeno podcast, por lo que armó un nuevo proyecto de entrevistas que tuvo, cómo episodio inaugural, nada menos que una entrevista a su CEO, Marcos Galperin.

En una entrevista con Esteban Menis, el fundador de la firma más valiosa de la Argentina fue presentado como un “fan del ajedrecista Bobby Fischer” que, con una mirada rebelde y su pasión por la programación, logró crear un coloso que ya vale más de u$s50.000 millones.

En la charla con Menos, Galperin subrayó que aprovechar cada oportunidad para lograr llegar a donde está hoy y que debió pasar por “muchas situaciones de estrés”, cuando pensaba que la compañía no podría seguir adelante. En ese sentido, destacó que su entorno no lo apoyaba y consideraba que era una idea “demente”.

“Cuando todo el mundo piensa una cosa y vos estás absolutamente convencido de otra, lo que aprendí es andar detrás de tu instinto. Sobre todo cuando sabes que estudiaste y no es una apuesta”, dijo en la presentación del podcast. Asimismo, aclaró que el camino fue mucho más complejo de lo que imaginaba.

“Fue bueno no saberlo, porque quizás no nos hubiesemos tirado a la pileta como lo hicimos”, admitió Galperin.

“La oportunidad de mercado libre fue realmente única, justo se dio con el nacimiento de internet”, aseguró.

Marcos Galperin, CEO y fundador de Mercado Libre

Por otro lado, el empresario argentino se refirió a la “ingenuidad” que se necesita a la hora de emprender. “Esa ingenuidad de los norteamericanos es valiosísima, es la que genera que el mundo progrese. Genera que Apple invente el iPhone o que Elon Musk saque un auto eléctrico”, dijo, y agregó que la clave es cuando el uso de la tecnología responde a un problema de la sociedad.

“Cuando estás emprendiendo constantemente hay una angustia. No sabes qué va a pasar y no controlás todo”, aclaró. Para el CEO de Mercado Libre, “emprender no es para cualquiera”.

El impacto de la pandemia

Mercado Libre se posicionó como el gran ganador de la pandemia, ya que el negocio de eCommerce y los pagos digitales experimentaron un crecimiento exponencial en lo que va de 2020.

Al respecto, Galperin explicó el proceso de adaptación de la firma que la llevó a estar 100% preparada para afrontar la coyuntura actual.

“Hace cinco años no teníamos ni idea de cómo hacer logística. Éramos una plataforma de comercio electrónico y de pagos digitales pero nunca nos habíamos metido en el mundo físico de transportar”, señaló. En ese sentido, para poder competir debían darle “una excelente experiencia a los usuarios”.

“Lo mas importante que tenemos es la capacidad de aprender. Ahora tenemos la confianza, de que si pudimos aprender eso podemos aprender cualquier cosa. Estoy realmente orgulloso de lo que logramos. Siento que estamos a mitad de camino de donde vamos a estar. Todavía falta muchísimo, pero ya siento que hicimos la parte mas difícil”, confesó Galperin.

En cuanto a su rol dentro de la firma, explicó que tiene como pendiente poder “transicionar a un rol menos operativo”. En esa línea, sostuvo que hay” infinidades de cosas por hacer” y que la compañía puede seguir creciendo.

“Posiblemente tengamos para este año cien millones de personas usando Mercado Libre o Mercado Pago y es un número enorme, pero es un número muy pequeño al lado de las 680 millones que viven en los países que integramos”, reveló el ejecutivo.

“Incentivamos mucho la cultura de tomar riesgos. En tecnología es complicado empezar a jugar de una manera conservadora, porque dejas de arriesgar, de innovar y terminas perdiendo”, señaló respecto de la cultura que intentan impulsar dentro de la empresa.

Fuente:iproup.com