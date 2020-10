COVID-19: Un caso positivo en Casa de Gobierno y otro en Rio Grande al que demoraron 3 dias en darle el resultado.

Hace aproximadamente la madres de una mujer que trabaja en la casa de Gobierno informó que su hija dio positivo para COVID-19 y se encuentra aislada en por el momento, su madre también solicitó el hisopado que le será realizado en el dia de mañana.

Por otro lado en Rio Grande una persona que sufrió varias neumonías, sintió los síntomas de COVID y llamaron al 107 el viernes pasado, para que le hicieran el hisopado de urgencia, pero demoraron 3 dias en entregárselo, hasta hoy , luego de permanecer todo ese tiempo con 39° de fiebre. El detalle es que desde el mismo dia que le hicieron el hisopado sabían el resultado y no se lo hicieron saber hasta tres días después.

Según la esposa de este hombre:”Hoy me llamó la doctora, escucha el desastre que son, nosotros por precaución nos aislamos el 22 y el 23 llame al 107, el hisopado se lo hicieron el viernes 25 y estaba pedido como URGENTE por el tema de que ha hecho varias neumonías porque tuvo tuberculosis El mismo viernes me dijo la doctora que tuvieron el resultado porque era pedido urgente y resulta que nadie nos aviso que mi marido había dado POSiTIVO. Son un verdadero desastre !!! el viernes tenían el resultado y nadie se calentó en avisarnos, la doctora no podía creer que nadie se había comunicado con nosotros 😡”, mas que justificado el malestar de todos los familiares y personas allegadas que no se contagiaron gracias a la toma de conciencia de esta familia.

La captura de pantalla aquí abajo deja claro que el sistema está muy complicado al punto de decirle al familiar directo de un paciente que le entregaran el resultado del hisopado sin saber de quién se trata, ya que no les había dado su nombre.

Todo terminó para beneplácito de esta familia, con el pedido de disculpas correspondiente de la médica que los atendió y gracias a el pedido urgente de hisopado la cosa no pasó a mayores, pero es para tener en cuenta que el sistema sanitario está muy complicado por la cantidad de casos que se dan diariamente en nuestra ciudad y que lejos de bajar aumentan, como ayer que llegamos casi a 100 en un dia. La única forma de evitarlos es el aislamiento social, preventivo y obligatorio como hizo esta familia.